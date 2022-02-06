شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف النظام الغذائي الصحيح لمصابي متحور أوميكرون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال رئيس فرع “الطب الوقائي” لمبادرة “HealthNet” الطبيب، سيرغي تشوداكوف، إن تناول الوجبات السريعة وبدائل السكر والحلويات الصناعية يعرقل الشفاء العاجل من الإصابة بمتحور “أوميكرون”.

وأضاف الطبيب في حديث لوكالة نوفوستي الروسية: “يتناول الناس اليوم في الغالب الوجبات التي تشجع على ظهور الالتهابات، ولا تساعد في تطوير جهاز المناعة، بل بالعكس تضعفه. هذه كلها وجبات سريعة، وخاصة البطاطس المقلية، والمايونيز الصناعي بالخل، والحلويات الصناعية”.

وأشار إلى أنه ينبغي الانتباه بشكل خاص للمنتجات التي تحتوي على الفركتوز.

وأوضح أن الأطعمة التي تشجع الالتهابات تشمل أيضا جميع الأطعمة المقلية، مشيرا إلى أن الخيار الأسوأ هو تناول اللحوم الحمراء المقلية بكميات كبيرة. والطريقة الأكثر أمانا لطهي مثل هذه اللحوم هي الغليان أو الطهي، لكن الطهي عالي الجودة على الشواية مقبول أيضا (ولكن بالهواء الساخن). الشيء نفسه ينطبق على الخضار المشوية.

وقال تشوداكوف إن الكركم يحظى بشعبية كبيرة الآن – فهذه التوابل لها أيضا تأثير مضاد للالتهابات.

وأشار المتخصص إلى أن “منتجات الألبان بالنسبة للعديد من الأشخاص تثير الالتهاب المزمن، لذا لا ينبغي إساءة استخدامها. فمن الأفضل إعطاء الأفضلية لمنتجات الألبان الزبادي. ويمكن أن يكون دقيق الشوفان، إذا أكلته كل يوم، مشجعا لظهور الالتهاب أيضا، لذلك من الأفضل استبداله بالحنطة السوداء والأرز.