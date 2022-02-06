نصائح الطب النفسي لتخطى الحدث المؤلم لوفاة الطفل ريان

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القاهرة - سامية سيد - تعرض أهل الطفل ريان لصدمة نفسية بعد خبر وفاة الطفل الذى أمضى 5 أيام قابعاً في ظلام البئر الذى سقط فيه في المغرب، وهذه الصدمة النفسية قد تؤثر على أهل الطفل بشكل كبير خاصة والدته ووالده، لذا نقدم في هذا التقرير نصائح الطب النفسي لتخطي الحدث المؤلم لوفاة الطفل ريان.

نصائح الطب النفسي لتخطي الحدث المؤلم لوفاة الطفل ريان

ووفقاً لموقع " medical news today"يمكن أن يحدث اضطراب ما بعد الصدمة لأي شخص بعد تعرضه لحدث مؤلم جعله يشعر بالخوف أو الصدمة أو العجز، ويمكن أن يكون لها آثار طويلة المدى، بما في ذلك ذكريات الماضي وصعوبة النوم والقلق.

وموت أحد الأحباء هو أحد أسباب حدوث اضطراب بعد الصدمة وتظل الأفكار والذكريات رغم زوال الخطر، كما يمكن أن يعطل اضطراب ما بعد الصدمة حياة الشخص لسنوات، ولكن العلاج يمكن أن يساعده على التعافي.

علاج اضطراب ما بعد الصدمة بعد الموت المفاجئ للطفل ريان

ووفقاً لموقع " center for anxiety disorders" هناك العديد من العلاجات الفعالة لاضطراب ما بعد الصدمة بعد الوفاة المفاجئة أو المؤلمة لأحد الأحباء ، بما في ذلك العلاج السلوكي المعرفي (CBT) وإزالة حساسية حركة العين وإعادة المعالجة (EMDR) في بعض الأحيان يتم استخدام الأدوية جنبًا إلى جنب مع هذه الأساليب.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

يمكن أن تؤدي المأساة والصدمة الناتجة عن ذلك إلى تغيير تفكيرك أثناء محاولتك معالجة ما حدث على سبيل المثال ، قد تشعر بالذنب الشديد كما لو كنت مسؤولاً بطريقة ما عن الحدث أو قد تشعر بالانفصال عن العالم أو عن من تحبهم.

هذه الأفكار السلبية يمكن أن تجعلك تتجنب الأشياء التي تستمتع بها عادة أو تجعلك تقلق بشكل هوس من أنك ستفقد شخصًا آخر بطريقة مماثلة.

يعلمك العلاج السلوكي المعرفي (CBT) أن تكون على دراية بمعتقداتك وأفكارك حول الموقف وبمجرد تحديدها، فإنها تمنحك المهارات لمعرفة ما إذا كانت هناك حقائق تدعم هذه الأفكار وكيفية السماح لها بالرحيل إذا لم تكن موجودة.

ويساعدك العلاج السلوكي المعرفي في إدارة معتقداتك المدمرة حتى تتمكن من استبدالها بآراء دقيقة.

إزالة حساسية حركة العين وإعادة معالجتها (EMDR)

يساعد الـ EMDR الناس على معالجة الصدمات على المستوى العاطفي لقد ثبت أنه يساعد مرضى اضطراب ما بعد الصدمة على الشفاء بشكل أسرع من العلاج التقليدي.

وجدت دراسة مولتها Kaiser Permanente HMO أن 100٪ من ضحايا الصدمات الفردية و 77٪ من ضحايا الصدمات المتعددة لم يعد يتم تشخيصهم باضطراب ما بعد الصدمة بعد ست جلسات مدتها 50 دقيقة فقط.

في اضطراب ما بعد الصدمة ، تعمل الأفكار والذكريات المؤلمة ضد عملية شفاء الدماغ تدور ذكريات الماضي ، والكوابيس ، والمشاعر المزعجة عبر الدماغ ، مما يجعل هذه المحنة في عقل الشخص وإزالة حساسية حركة العين وعلاج إعادة المعالجة يمكن أن يكسر هذه الحلقة.

يستخدم EMDR محفزات ثنائية (على جانبي الجسم) للاستفادة من الآليات البيولوجية التي يستخدمها الدماغ أثناء نوم حركة العين السريعة (REM).

النظرية هي أن استخدام حركة العين السريعة أثناء تذكر الأفكار أو الذكريات المزعجة للصدمة يساعد الدماغ على معالجتها بشكل طبيعي ، مما يسمح للعقل بالشفاء.