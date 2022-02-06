شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مفاجأة سارة عن الأطفال بعد التعافي من “أوميكرون” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت نائبة مدير معهد بحوث الأوبئة الروسية تاتيانا روجينتسوفا، مفاجأة سارة بشأن الأطفال الذين يتعافون من متحور فيروس كورونا الجديد”أوميكرون”.

وأوضحت أن معظم الأطفال الذي تماثلوا للشفاء بعد الإصابة بأوميكرون، لا يوجد لديهم أي مضاعفات.

وأكدت أنه من المستحيل تقييم تكرار حدوث مضاعفات لدى الأطفال حتى الآن، مشيرة إلى أنه حسب المعلومات التمهيدية فإن معظم الأطفال المصابين بـ “أوميكرون” تعافوا دون أي مضاعفات.

وأضافت أنه في ذات الوقت قد يعاني بعض الأطفال المتعافين، من التعب والصداع وزيادة طفيفة في درجة الحرارة، مؤكدة أنه يجب أن يكون هؤلاء الأطفال تحت إشراف الطبيب، حسب “روسيا اليوم”.

وأشارت إلى أن المضاعفات بعد الشفاء من المتحور، تتميز بأقل عدد من الأعراض من المضاعفات مقارنة بما كان يحدث من أعراض بعد الإصابة بالمتحور”دلتا”.