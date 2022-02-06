شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لا يزال مكان ظهور الفيروس ومتى وكيف نشأ أحد ألغاز جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال لقائه برئيس الوزراء الصيني لإجراء محادثات حول كورونا، عن أنه ناقش معه التحقيق المتوقف في أصول وباء كورونا والذى لا يزال يمثل لغزًا حتى الآن، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.



اصول فيروس كورونا

جاء الاجتماع بين تيدروس أدهانوم جيبريسوس ولي كه تشيانج يوم السبت، ونشر مدير عام منظمة الصحة العالمية، الذي يزور بكين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، وكتب تيدروس على تويتر يوم السبت "سعيد بلقاء رئيس الوزراء لي كه تشيانج، مضيفًا: "لقد ناقشنا كورونا، والحاجة إلى بذل جهود حثيثة بشأن المساواة فى توزيع اللقاحات هذا العام لتطعيم 70% من جميع السكان"، في إشارة إلى حملة منظمة الصحة العالمية من أجل الوصول العادل إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: "ناقشنا أيضًا الحاجة إلى تعاون أقوى بشأن أصول فيروس كورونا، بالعلم والأدلة، موضحا أنه لا يزال مكان ظهور الفيروس ومتى وكيف نشأ أحد الألغاز الأساسية الخاصة بفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 6 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم

أنشأت منظمة الصحة العالمية العام الماضي المجموعة الاستشارية العلمية حول أصول مسببات الأمراض الجديدة (SAGO) ودعت الصين إلى تقديم بيانات أولية للمساعدة في أي تحقيق جديد.

نفت الصين باستمرار مزاعم تسريب الفيروس من مختبر متخصص في مدينة ووهان، حيث تم التعرف على فيروس كورونا لأول مرة في نهاية عام 2019.

نشرت دراسة مشتركة أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية العام الماضي، ولكن استبعدت النظرية القائلة بأن كورونا نشأ في المختبر، قائلة:" إن الفرضية الأكثر ترجيحًا هي أنه أصاب البشر بشكل طبيعي، ربما عن طريق تجارة الحياة البرية."