شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان البنكرياس.. 9 أعراض مبكرة يجب ألا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون الاضطرار إلى مواجهة أمراض تهدد الحياة مثل السرطان أمرًا مدمرًا للأشخاص، ولكن التشخيص المبكر يمكن أن يساعد في العلاج الفعال، و سرطان البنكرياس هو أحد هذه السرطانات التي تحتاج إلى اكتشاف مبكر لعلاجه بشكل فعال، ويتطور سرطان البنكرياس من خلايا الجهاز الهضمي المسمى البنكرياس، تبدأ الخلايا في النمو بشكل غير طبيعي داخل البنكرياس وتشكل الورم ، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

ما الحقائق التي يجب أن تعرفها للكشف المبكر؟

لا توجد خطوات موصوفة للوقاية من سرطان البنكرياس، لكن يمكنك اتباع خطوات معينة والاطلاع على الحقائق حول هذا المرض الفتاك لاكتشافه في مراحله المبكرة عندما تكون نسبة الشفاء عالية، يعد ألم البطن الشديد من الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس.

بعض علامات الإنذار المبكر لسرطان البنكرياس هي:

ألم في البطن أو الظهر

فقدان الوزن

فقدان الشهية

ضعف

إعياء

غثيان

اضطراب نبضات القلب

بداية مرض السكرى

التغييرات فى البراز

من هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس؟

إذا كنت قريبًا من الدرجة الأولى لأحد أفراد الأسرة الذي تم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس ، فحينئذٍ لديك فرص أكبر للإصابة بسرطان البنكرياس.

بعض العوامل الشائعة التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس هي:

التدخين

مرض السكري طويل الأمد

بدانة

زيادة استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة

التهاب البنكرياس المزمن والوراثي

كبار السن

هذه الأعراض تشبه إلى حد بعيد الالتهابات والاضطرابات الأخرى ، إذا كان المرضى يعانون من هذه الأعراض في كثير من الأحيان ، يجب عليهم استشارة الطبيب على الفور، على سبيل المثال ، يعد فقدان الشهية وعسر الهضم والغثيان أمرًا شائعًا لدى الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس وقد يكون هذا بسبب وجود أورام في البنكرياس تضغط على المعدة.

تتوفر أدوات تشخيص أكثر ذكاءً للمساعدة في رسم خريطة أفضل للسرطان والمساعدة في معرفة ما إذا كان المرض موضعيًا أو انتشر إلى مناطق أخرى، تساعد الإجراءات طفيفة التوغل مثل الموجات فوق الصوتية بالمنظار على اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة وإعطاء تشخيص نهائي لسرطان البنكرياس.