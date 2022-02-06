احذروا النوم على الأسرّة القابلة للطي أو الهوائية.. إليكم الأسباب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 11:31 صباحاً - منذ ساعة واحدة

حذر طبيب روسي من مخاطر النوم على الأسرّة القابلة للطي أو الهوائية، لفترات طويلة.

قال بافيل كوكوتوف، طبيب الأعصاب والمعالج بتقويم العمود الفقري، في مقابلة مع “سبوتنيك”، إنه لا يجب النوم بشكل دائم على أسرّة قابلة للطي أو فرشة هوائية.

وأضاف قائلا: “عند استخدام سرير قابل للطي أو فرشة هوائية كسرير دائم، فإننا لا نحصل على التأثير المطلوب لتقويم العظام. على سبيل المثال، تم تصميم مراتب النوابض التقليدية بطريقة يتم فيها ضغط المرتبة في فترات زمنية معينة تحت وطأة وزن الجسم بطرق مختلفة. أي أنه في منطقة الورك يكون أقوى إلى حد ما، في مناطق أسفل الظهر تكون أصغر بحيث يتم إنشاء منحنيات طبيعية وتكون العضلات في حالة استرخاء”.

تابع طبيب الأعصاب: “على سرير قابل للطي أو فرشة هوائية، يحاول العمود الفقري الاستقرار باستمرار، وهذا يؤدي إلى إجهاد العضلات والتشنج، ونتيجة لذلك، نشعر بألم في الرقبة، في منطقة أسفل الظهر في الصباح”.

وحذر كوكوتوف من عدم الراحة، ففي المستقبل، قد تحدث أمراض معينة في العمود الفقري يمكن أن تؤدي لاضطرابات في النوم والقلق واضطرابات هرمونية وما إلى ذلك.