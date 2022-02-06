5فوائد ذهبية للتفاح الأخضر 

بيروت - نادين محمد - تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب." فكرة أكدها الكثير من الأطباء، وهي تشمل جميع أنواع التفاح بما في ذلك التفاح الأخضر. هذه الفاكهة المليئة بالمعادن والفيتامينات والألياف ذات المذاق الحلو والحامض لها فوائد عديدة لصحتك العامة وبشرتك وشعرك أيضًا.

فيما يلي قائمة بفوائد التفاح الأخضر للصحة والبشرة والشعر

١- يعزز معدل الأيض

يعد المحتوى العالي من الألياف في التفاح الأخضر أحد أفضل فوائده الغذائية. تحفز الألياف الجهاز الهضمي وتساعد الجسم في عملية إزالة السموم، ما يؤدي إلى زيادة معدل الأيض . كذلك التفاح الأخضر غني أيضًا بالحديد ، مما يساعد في امتصاص الأكسجين بشكل أفضل ، وتحسين التمثيل الغذائي في الجسم.

٢- يخفض الكوليسترول

إذا كنتي تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول، أضفي التفاح الأخضر إلى نظامك الغذائي اليومي. إن المحتوى العالي من الألياف في التفاح لا يفيد فقط الجهاز الهضمي ويعزز عملية التمثيل الغذائي ، ولكنه يقلل أيضًا من مستوى الكوليسترول السيئ.



٣- جيد لصحة الكبد

التفاح الأخضر غني بمضادات الأكسدة ومفيد للغاية لصحة الكبد أيضًا. مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الفاكهة تمنع الجذور الحرة من التسبب في تلف الكبد. بهذه الطريقة ، تحمي صحة الكبد وتضمن عمله بسلاسة.

٤- يحافظ على قوة العظام

يعتبر التفاح الأخضر من الفاكهة التي يجب تناولها لأنه غني بالكالسيوم ، لذا يحافظ على قوة العظام عند تناوله بانتظام. النساء معرضات بشكل خاص لأمراض العظام مثل هشاشة العظام ، لذلك يجب أن يأكلن التفاح الأخضر على بانتظام ، خاصة أثناء انقطاع الطمث.



٥- يساعد في إنقاص الوزن

إذا كنت تحاول أيضًا إنقاص وزنك ، فيجب عليك تضمين التفاح الأخضر في نظامك الغذائي. نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف ، فإنه يخافظ س على بطنك ممتلئًا لفترة أطول ، مما يحد من آلام الجوع. كما يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والصوديوم والسكر ، لذلك لا داعي للقلق. إذا كنت تشعر بالملل من تناول شرائح التفاح الأخضر ، يمكنك تحضير عصير باستخدام الفاكهة وتناولها بدلاً من ذلك.

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