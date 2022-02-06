شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات طبية من النوم على هذا النوع من الأسِرَّة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف طبيب الأعصاب ومعالج العمود الفقري بافيل كوكوتوف، وجود مخاطر من النوم على الأسِرَّة القابلة للطي أو الهوائية، لفترات طويلة.

وأوضح أنه عند استخدام سرير قابل للطي أومرتبات هوائية، فإن الشخص لا يحصل على التأثير المطلوب لتقويم العظام.

وأضاف أن مراتب النوابض التقليدية تم تصميمها بطريقة يتم فيها ضغط المرتبة في فترات زمنية معينة تحت وطأة وزن الجسم بطرق مختلفة.

وأكد أنه من الممكن أن تحدث تقلصات عضلية، وأمراض بالعمود الفقري، في حالة إذا كان الجسم في وضع خاطئ أثناء النوم، حسب “سبوتنيك”.

وأشار إلى أنه دائما ما نشعر بألم في الرقبة، في منطقة أسفل الظهر، وذلك نتيجة النوم على هذه الوعية من الأسرة ما يحدث تشنجات إجهاد العضلات.

وأوصى إنه لا يجب النوم بشكل دائم على مراتب هوائية أو أسرة قابلة للط، مما في ذلك من أمراض خطيرة تهدد الصحة العامة.