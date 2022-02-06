شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من “الغذاء والدواء” بشأن استخدام “عشبة البابونج” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الجميع بأن يكونوا حريصين وحذرين عند استخدام عشبة البابونج، مبينة أنها قد تتعارض مع بعض الأدوية.

وأشارت إلى أن البابونج لا يستخدم لمن يعانون من الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع، كما يجب على المرأة الحامل عدم الإكثار من تناوله.

وبينت أن البابونج قد يتعارض مع الأدوية أو الأعشاب التي قد تسبب النعاس فيزيد من حدته، وقد يتعارض مع أدوية منع الحمل فيقلل من فاعليتها، وكذلك قد يتعارض مع الأدوية المسيلة للـدم عند الإكثار من تناوله فيزيد من خطر النزيف.

جدير بالذكر أن البابونج عبارة عن نبات عشبي ينتمي لفصيلة النجمية، ويحمل أزهاراً بيضاء يتوسطها اللون الأصفر، وله رائحة عطرية مميزة وينمو في الحقول وعلى أطراف الأودية.

كما أن البابونج له استخدامات في الطب البديل، مثل تخفيف أعراض القلق، والمساهمة في تخفيف الأرق واضطرابات النوم، وتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي كعسر الهضم وانتفاخات البطن.