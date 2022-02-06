صحة ورشاقة

هل يُفرض التطعيم الإلزامي ضد “كورونا” نهاية الـ2023؟

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 فبراير 2022 10:08 صباحاً - منذ 42 دقيقة

التطعيم

دعا مدير الجمعية الطبية العالمية فرانك أولريخ، لفرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس على الأشخاص البالغين، وذلك بحلول نهاية عام 2023.

وقال في حديثه لصحيفة “Rheinische Post”: “يبدو لي أن التطعيم الإلزامي من سن 18 عاما لمدة عامين هو الأكثر منطقية”.

وقدمت مجموعة من ممثلي الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم في ألمانيا مشروع قرار ينص على مطلب التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والمقيمين في ألمانيا بشكل دائم، ويجب أن يكون ساري المفعول حتى 31 كانون الأول عام 2023. وعلى كل مقيم في ألمانيا أن يتلقى 3 جرعات. وسيواجه الأشخاص الذين يفشلون في تقديم الدليل على ذلك غرامات مالية.

ويرى المبادرون أن هذه الخطوة ستسمح بتحقيق مستوى عال من مناعة القطيع قبل الشتاء المقبل من أجل الاستعداد للموجة المحتملة التالية من فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية قدر الإمكان.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا