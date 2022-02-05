شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتأثر الجهاز التنفسى عند الطفل ريان ونصائح لتعزيز الرئتين بعد خروجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الخوف والقلق نعيشها جميعا وخصوصا فى المغرب والعالم العربى بسبب سقوط الطفل ريان صاحب الخمس سنوات، من البئر وذلك منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال المغرب، ومن المؤكد ان الطفل يعانى من مشاكل صحية عديدة منذ سقوطه وابرزهم حالته النفسية وجهازه التنفسى بسبب الاختناق.

وهنا يجب أن يتعامل معه الأطباء لعلاج مشاكل الرئة والاختناق الذى قد يتعرض له وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن الاختناق قد يؤثر على الرئتين ، فالاختناق حالة نقص حاد في الإمداد بالأكسجين إلى الجسم، والذي ينشأ عن التنفس غير الطبيعي أو ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم لدرجة تمنع الخلايا من القيام بوظائفها.

يؤثر على الأنسجة والأعضاء، وقد يؤدي إلى فقدان الشخص للوعي، وإذا لم يحصل الشخص على أكسجين في غضون بضع دقائق، فقد يحدث تلف دماغي وقد يؤدي ذلك للموت.

وهناك بعض النصائح للحفاظ على صحة الرئتين:

بعد خروج الطفل من البئر من المؤكد ان يتم نقله للمستشفى لإمداد بالأكسجين وتعزيز وظائف الرئتين واستخدام جهاز الاكسجين مع اتباع بعض النصائح في المنزل ومنها:

1: الابتعاد عن الروائح النفاذة والمبيدات ومعطر الهواء والمبيضات.

2: تهوية المنزل باستمرار والابتعاد عن الأدخنة والأتربة.

3: الاهتمام بتناول السوائل الطبيعية التي تعمل على تعزيز صحة الرئتين والمناعة.

4:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية التي تعزز الصحة وتعزز الجهاز المناعى.