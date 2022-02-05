شكرا لقرائتكم خبر عن بناء كتلة العضلات.. هل مخفوقات البروتين والمكملات الغذائية صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت مكملات البروتين بلا شك كأداة أساسية للياقة البدنية، من كونها جزءًا من وجبات ما قبل التمرين وبعده إلى كونها مكونًا في وجبات مختلفة ، فقد قطع استخدام مكملات البروتين شوطًا طويلاً، ولكن هل الاستهلاك النشط لمكملات البروتين صحي؟ تابع القراءة لمعرفة المزيد.

مخفوقات البروتين والمكملات الغذائية - إيجابيات وسلبياتمكملات البروتين - المزايا

وفقا لتقرير موقع " healthline" فيما يلي بعض إيجابيات مشروب البروتين والمكملات الغذائية

يمكن أن تساعد في تلبية متطلبات البروتين:

تلبية متطلبات البروتين في الجسم ليس سهلاً كما قد يبدو، علاوة على ذلك، قد لا يتمكن لاعبو كمال الأجسام والأفراد الآخرون الذين تختلف احتياجاتهم من البروتين قليلاً عن عامة الناس من الحصول على البروتين الكافي من خلال النظام الغذائي، هذا هو المكان الذي تأتي فيه المكملات الغذائية ويمكنها تزويد الجسم بالجرعة المطلوبة من البروتين بشكل فعال.

قد توفر تغذية إضافية:

يتم تحميل مجموعة متنوعة من مكملات البروتين بالعناصر الغذائية الإضافية مثل الأحماض الأمينية ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وما إلى ذلك، وهذا يمكن أن يساعد في تزويد الجسم بدفعة إضافية من العناصر الغذائية الأساسية.

سهولة الإضافة إلى النظام الغذائي:

مكملات البروتين متوفرة في شكل حبوب ، ومسحوق، وما إلى ذلك ، من الوجبات إلى الوجبات الخفيفة ، يمكنك إضافة مكملات البروتين إلى نظامك الغذائي بسهولة مما يجعلها متعددة الاستخدامات.

مكملات البروتين - عيوبها

فيما يلي بعض سلبيات مخفوقات البروتين والمكملات الغذائية:

مصدر السكر:

تحتوي مجموعة متنوعة من مشروب البروتين على النكهات والسكر والمواد المضافة الأخرى، يمكن أن يكون لهذا تأثير غير صحي على الصحة مثل ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة الوزن وما إلى ذلك.

قد يؤدي إلى تسمم البروتين:

فائض البروتين في الجسم يعرف باسم سمية البروتين، يمكن أن يؤدي نقص التغذية والاستهلاك غير المنظم لمكملات البروتين إلى هذه الحالة.

قد يسبب نقص المغذيات:

الاعتماد بشكل كبير على مكملات البروتين مع عدم الانتباه للنظام الغذائي يمكن أن يكون له آثار ضارة على الصحة، يمكن أن يؤدي استبعاد الأطعمة والمصادر الغذائية للمغذيات إلى نقص غذائي مختلف.