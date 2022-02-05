استشاري يحذر من إهمال ضغط الدم: 4 أضرار شديدة الخطورة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة إهمال التحكم بضغط الدم. وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن عدم التحكم بالضغط لفترة طويلة يستهدف ٤ مواقع حساسة في جسم الإنسان وتسبب مخاطر جسيمة كالتالي: ١. الدماغ قد يسبب الخلطة. 2. شرايين القلب قد تسبب الجلطة 3. عضلة القلب قد تسبب الفشل ٤. الكلى قد تسبب الفشل.

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