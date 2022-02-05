شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القلب.. تجنب هذه الأخطاء للوقاية من مشاكل القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تحصد أمراض القلب والأوعية الدموية حوالي 17.9 مليون شخص كل عام، فيمكن لعوامل مختلفة أن تساهم في تطور الأمراض القلبية الوعائية مع كون نمط الحياة والنظام الغذائي هما العاملان الأكثر بروزًا، يمر قلبك بمشاكل كثيرة ليضخ الدم من أجلك ويبقيك على قيد الحياة، لكن ماذا تفعل لمقابلة هذه الجهود؟

أخطاء القلب المدمرة

فيما يلي بعض الأخطاء التي يمكن أن تضر بصحة القلب وفقا لتقرير موقع " timesnownews":

الإفراط في استهلاك الكحول:

تناول الكحول عادة غير صحية بغض النظر عن الوقت والمكان، فيمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول إلى مرض في عضلة القلب يسمى اعتلال عضلة القلب الكحولي (ACM).

عدم اليقظة من الأعراض:

غالبًا ما يميل القلب إلى إظهار علامات الضيق في حالة وجود مضاعفات صحية أساسية، قد تشمل هذه العلامات آلامًا في الصدر تتراوح من شدة خفيفة إلى شديدة ، وارتفاع مستمر في معدل ضربات القلب ، وما إلى ذلك، يعد عدم اليقظة من هذه العلامات هو خطأ شائع يمكن أن يضر بصحة القلب.

عدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة:

عقلك ليس العضو الوحيد الذي يتطلب النوم ليعمل بشكل فعال؛ يحتاج قلبك أيضًا إلى الراحة ليبقى بصحة جيدة ، قلة الراحة يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم وسوء إدارة الوزن وما إلى ذلك. وهذا يمكن أن يكون له تأثير مباشر على صحة القلب.

التوتر:

الإجهاد هو أحد العوامل التي يمكن أن تسهم في فشل القلب، في حين أنه من الصحيح أن العوامل المختلفة يمكن أن تضع الناس في مواقف عصيبة ، يمكن للمرء دائمًا محاولة الخروج من هذه الفوضى.

التدخين:

إن الآثار الضارة للتدخين على الصحة معروفة جيداً. ومع ذلك ، فإن تجاهل الحقائق المدعومة علميًا هو خطأ يمكن أن يكلفك صحتك، أظهرت الدراسات أن التدخين يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.