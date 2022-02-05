شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعراض مقلقة لارتفاع ضغط الدم.. وأكلات مناسبة للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يطلق على ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت" إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى أمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية ، مثل النوبة القلبية أو نوبة الهلع أو السكتة الدماغية، لا شك أن أمراض القلب هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من غيرهم ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

بعض الأعراض الشائعة لارتفاع ضغط الدم هي:

ألم صدر

دوخة

إحمرار الوجه

ضيق في التنفس

ضعف

رؤية مشوشة

دم في البول

إعياء

قلق

ضربات قلب غير طبيعية

صداع الرأس

نزيف في الأنف

كيف يمكنك تجنب ارتفاع ضغط الدم:

1. الإجهاد: أي نوع من الضغط النفسي، سواء كانت مالية أو متعلقة بالعمل أو علاقة يجب تجنبها، يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى العديد من النتائج الصحية السيئة ، مثل ارتفاع ضغط الدم .

2. مرض السكري: الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، يحتاج مرضى السكري إلى تغيير نمط حياتهم من خلال تطوير عادات غذائية صحية وممارسة الرياضة البدنية بانتظام وتجنب الأطعمة المصنعة والراحة الكافية وتقليل تناول الملح.

3. السمنة: غالبا ما يرتفع ضغط الدم مع زيادة وزن الجسم ، من الضروري للغاية الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الطبيعي (BMI) الذي يتراوح بين 20-25، إن زيادة مؤشر كتلة الجسم عن 25 يزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم .

4. الخمول: تعتبر التمارين البدنية المنتظمة مهمة لأن قلبك هو أيضًا عضلة، مثل جميع العضلات الأخرى في جسمك ، فإنه يحتاج أيضًا إلى ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على قوتها وصحتها، هذا يعني أنه يجب أن يضخ الدم بكفاءة في جميع أنحاء الجسم وأن ضغط الدم ينخفض ​​بشكل طبيعي. لهذا ، يجب أن تمارس التمارين الرياضية لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل كل يوم.

5. نظام غذائي صحي: النظام الغذائي الصحي مهم للغاية في جميع مراحل الحياة، يجب عليك تضمين الفواكه الطازجة والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ومنتجات الألبان والبروتينات والأطعمة الغنية بالألياف ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية في نظامك الغذائي، الأكل الصحيح هو مفتاح الحياة الصحية.

الأطعمة التي يجب تناولها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم:

التوت

موز

مكسرات صحية

دقيق الشوفان

زبادي

ثوم

سمك السالمون

البذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا

الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم:

مخللات

ملح

الأطعمة المعلبة

اللحوم المصنعة

أغذية مجمدة