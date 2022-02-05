دواء جديد لعلاج السكتات الدماغية

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

السكتة الدماغية هي التي تحدث عند انسداد الشرايين التي تغذي المخ بفعل خثرة دموية، يرجع ذلك نتيجة عدم إمداد الأكسجين إلى خلايا وأنسجة المخ وبالتالي يؤدي إلى توقف تدفق الدم إلى المخ والإصابة بالسكتة الدماغية

توصلت دراسة أولية إلى دواء جديد يعمل على إذابة الجلطات قد يكون أكثر أمانا من الأدوية الأخرى المتاحة لعلاج السكتات الدماغية.

وقال موقع “يونايتد برس إنترناشيونال” الأمريكي في تقرير نشره الجمعة، إن الباحثين وجدوا أنه من بين ما يقرب من 7900 مصاب بالسكتة الدماغية، كان أولئك الذين عولجوا بالعقار، المسمى “tenecteplase”، أقل عرضة للإصابة بنزيف دماغي مهدد للحياة كأثر جانبي، مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواء “alteplase” الذي يُستخدم على نطاق واسع لعلاج هذه الحالة.

وأشار الموقع إلى أن 3.7٪ من مستخدمي “alteplase” في الدراسة عانوا من المضاعفات المتمثلة في الإصابة بنزيف داخل الجمجمة مصحوب بأعراض، وذلك مقارنة بما يزيد قليلاً عن 2٪ من المرضى الذين أُعطوا الدواء الجديد.

وذكر الموقع أن عقار “Tenecteplase”، الذي يباع تحت الاسم التجاري “TNKase”، معتمد حالياً في الولايات المتحدة لعلاج النوبات القلبية، وذلك عن طريق إذابة الجلطة الدموية التي تسبب النوبة، مما يعيد تدفق الدم الطبيعي إلى القلب.

وأشار إلى أنه منذ تسعينيات القرن الماضي بات عقار “alteplase”، الذي يُباع باسم “Activase”، هو الدواء القياسي المذيب للجلطات لعلاج تلك السكتات الدماغية.

ولفت الموقع إلى أنه لم تتم الموافقة على عقار “Tenecteplase” حتى الآن من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كعلاج للسكتة الدماغية، وذلك على الرغم من أن بعض المراكز الطبية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى تستخدمه بالفعل لعلاج هذه الحالة.

ونقل الموقع عن الباحث الرئيسي في الدراسة، أستاذ علم الأعصاب في جامعة تكساس الدكتور ستيفن واراتش قوله: “أجرت بعض المستشفيات هذا التبديل لأن هناك بالفعل دليلا يدعم استخدام “tenecteplase” للسكتة الدماغية، كما أن الأبحاث السابقة تشير إلى أن العقار على الأقل جيد في الوقاية من الإعاقة طويلة المدى بعد السكتة، فضلاً عن أن هناك أدلة أيضاً على أنه أفضل في إذابة الجلطات الكبيرة”.

ورأى الباحثون في الدراسة، التي سيتم الإعلان عن نتائجها في الاجتماع السنوي لجمعية السكتات الدماغية الأمريكية، أن الدواء الجديد أسهل بكثير في الاستخدام، إذ إنه يتم إعطاء “Alteplase” بواسطة الحقن الوريدي، على مدار ساعة.

فيما يتم حقن “tenecteplase” بجرعة واحدة كبيرة ثم يتفكك داخل الجسم ببطء، فضلاً عن أن الأخير يعد أقل تكلفة في الوقت الحالي.