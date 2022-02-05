صحة ورشاقة

دراسة: يمكن أن تكون التمارين علاجا جيدا للتخفيف من جفاف وحكة العين

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القاهرة - سامية سيد - التمارين المنتظمة ليست مفيدة لقلبك وأوعيتك الدموية فحسب ، بل لعينيك أيضًا، حيث اقترحت دراسة بقيادة باحثين من جامعة واترلو وفقا لموقع " healthsite"، فأن التمارين الهوائية يمكن أن تكون علاجًا آخر للتخفيف من جفاف العين وحكتها، وذكرت أن المشاركة في التمارين الهوائية يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في إفراز الدموع .

 

علاج أعراض جفاف العين

وبدلاً من الاضطرار إلى استخدام قطرات العين أو غيرها من العلاجات البديلة ، اقترحت الدراسة أن البقاء نشيطًا بدنيًا يمكن أن يكون تدبيرًا وقائيًا فعالًا ضد الجفاف.

اشتملت الدراسة على 52 مشاركًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين - رياضي وغير رياضي - للمشاركة في جلسة تمرين، مارس المشاركون في المجموعة الرياضية خمس مرات على الأقل في الأسبوع ، بينما مارس المشاركون غير الرياضيين التمارين مرة واحدة في الأسبوع، قبل وبعد خمس دقائق من كل جلسة تمرين ، أجرى الباحثون فحوصات بصرية حيث تم تقييم إفراز الدموع ووقت تفكك الدموع.

قالت الدراسة إن جميع المشاركين شهدوا زيادة كبيرة في كمية الدموع بعد جلسة التمرين ، لكن المشاركين في مجموعة الرياضيين أظهروا أكبر زيادة.

وأضاف أن النتائج أظهرت أن النشاط البدني يمكن أن يكون مهمًا حقًا ليس فقط لرفاهيتنا العامة ، ولكن لصحة عيننا أيضًا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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