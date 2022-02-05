شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الجلوبولين المناعى يكشف الإصابة بالعدوى وأمراض أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القياس الكلى الكمى هو تحليل دم لقياس مستويات بروتينات معينة تسمى الجلوبولين المناعي في الدم بسرعة وبدقة، والجلوبولينات المناعية هى أجسام مضادة تساعد في مكافحة العدوى ويقيس هذا الاختبار على وجه التحديد الجلوبولين المناعي IgM وIgG وIgA، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية هذا الاختبار ومتى يطلبه الطبيب، بحسب موقع "ucsfhealth".

لماذا يتم إجراء اختبار القياس الكلي الكمي

يوفر الاختبار قياسًا سريعًا ودقيقًا لكميات الجلوبولين المناعي IgM وIgG وIgA.

والنتائج الطبيعية للجلوبيولينات المناعية الثلاثة هي:

IgG

650 إلى 1600 ملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر)، أو 6.5 إلى 16.0 جرام لكل لتر (جم / لتر)

IgM

من 54 إلى 300 مجم / ديسيلتر، أو 540 إلى 3000 مجم / لتر

IgA:

40 إلى 350 مجم / ديسيلتر، أو 400 إلى 3500 مجم / لتر

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية للقياس الكلي الكمى؟قد يكون ارتفاع مستوى IgG بسبب:

عدوى أو التهاب مزمن

المناعة المفرطة (أعلى من العدد الطبيعي للأجسام المضادة المحددة)

المايلوما المتعددة IgG (نوع من سرطان الدم)

مرض الكبد

التهاب المفصل الروماتويدي

قد يرجع انخفاض مستويات IgG إلى:

-مستويات منخفضة جدًا من الجلوبولين المناعي ، وهو اضطراب نادر جدًا

اللوكيميا (سرطان الدم)

المايلوما المتعددة (سرطان نخاع العظم)

تسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل)

العلاج بأدوية معينة من العلاج الكيميائي

قد تكون زيادة مستويات IgM بسبب:

عدد كريات الدم البيضاء

سرطان الغدد الليمفاوية (سرطان الأنسجة الليمفاوية)

والدنستروم ماكروغلوبولين الدم (سرطان خلايا الدم البيضاء)

ورم نقيي متعدد

التهاب المفصل الروماتويدي

عدوى

قد يرجع انخفاض مستويات IgM إلى:

سرطان الدم

ورم نقيي متعدد

قد تكون زيادة مستويات IgA بسبب:

الالتهابات المزمنة وخاصة في الجهاز الهضمي

مرض التهاب الأمعاء، مثل مرض كرون

ورم نقيي متعدد

قد يرجع انخفاض مستويات IgA إلى:

نقص IgA الوراثي

ورم نقيي متعدد

أمراض الأمعاء التي تؤدي إلى فقدان البروتين

هناك حاجة لاختبارات أخرى لتأكيد أو تشخيص أي من الحالات المذكورة أعلاه.