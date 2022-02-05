بعد أكثر من 30 عاماً… لقاح مضاد للملاريا يحدث معجزات

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 11 ثانية

أصيب أطفال لوسي أكينيي الثلاثة بالملاريا، إذ كانت تُضطر أحياناً لأخذهم مرات عدة في الشهر إلى أقرب مستشفى محلي في قريتها غرب كينيا ليتلقوا العلاج… لكنها لم تتوان لحظة عن إعطائهم أول لقاح في العالم ضد هذا المرض الفتاك الذي ينتقل بواسطة البعوض.

وتلقّى أكثر من مئة ألف طفل في غرب كينيا حيث تستشري الملاريا اللقاح الجديد المضاد للمرض الذي يقتل سنوياً 260 ألف طفل دون الخامسة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

لقاح ثوري استغرق 30 عاماً لتطويره

ويُنفّذ منذ العام 2019 في كينيا وغانا وملاوي برنامج تجريبي لإعطاء اللقاح الثوري الذي استغرق تطويره ثلاثين عاماً.

ووافقت منظمة الصحة العالمية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 على استخدام واسع النطاق للقاح على أطفال إفريقيا جنوب الصحراء وفي مناطق تواجه خطر الملاريا.

وتعتبر أكينيي وأفراد عائلتها الكبيرة الذين يعيشون في مقاطعة سيايا الريفية قرب بحيرة فيكتوريا أنّ اللقاح أحدث معجزات.

وتشير إلى أنّ رغم نوم أطفالها تحت ناموسيات كانوا يتعرّضون للسعات البعوض، خصوصاً عندما يلعبون في الخارج.

وتقول “كانت تُسجّل في منزلنا إصابات كثيرة بالملاريا، وكنّا نذهب إلى المستشفى أحياناً ثلاث مرات في الشهر”.

وتضيف أنّ أياً منهم لم يعد يعاني من الملاريا منذ تلقيهم اللقاح، ما غيّر حياتها في منطقة يُشكّل فيها هذا المرض سبباً رئيسياً للوفيات.

وقررت أخت زوجها ميليسنت أكوث أويويا تلقيح أطفالها بعد النتائج التي سُجّلت على أقربائهم.

وتقول أثناء انتظار دورها لتلقيح طفلها البالغ تسعة أشهر “منذ أن تلقّى طفل أكينيي الأصغر اللقاح، لم يُصب بالملاريا أبداً”، مضيفةً “لهذا السبب قررت أن أحضر طفلي ليتلقى اللقاح ويتخلّص بالتالي من الملاريا”.

بدأت نتائج عمليات التلقيح هذه تظهر في مستشفيات غرب كينيا التي تسجّل نقصاً في وحدات طب الأطفال الممتلئة بأولاد مصابين بالملاريا.

ولا يقتصر الأمر على انخفاض حالات الملاريا التي تستدعي دخول المستشفى فحسب، بل تقلّصت كذلك شدة الأعراض.

ويؤكّد كبير الباحثين في معهد كينيا للأبحاث الطبية والمتخصص في الملاريا سيمون كاريوكي أنّ اللقاح غيّر قواعد اللعبة.

ويقول “أظهرنا أنّ هذا اللقاح آمن ويمكن إعطاؤه للأطفال الأفارقة الصغار الذين يعانون أكثر من غيرهم من الملاريا”.

توصية من منظمة الصحة العالمية

وأوضح أنّ البرنامج التجريبي أظهر أنّ اللقاح يمكن أن “يخفّف بنسبة 40% انتشار الملاريا لدى الأطفال الصغار في هذه المناطق”.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بإعطاء اللقاح على أربع جرعات للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن خمسة أشهر في مناطق ينتشر فيها المرض بنسب متوسطة إلى عالية.