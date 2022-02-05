شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير هندى يكشف: انخفاض فحص سرطان البروستاتا إلى 30٪ بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثرت جائحة كورونا على كل مجالات حياتنا، خاصة قطاع الرعاية الصحية، فقد أدى الخوف من الإصابة بالمرض إلى منع الناس من زيارة الأطباء لإجراء الفحص المناسب لمرض خطير مثل السرطان.

يتضح هذا في التقرير الجديد الصادر عن معامل SRL بالهند، الذي صدر في اليوم العالمي للسرطان، وكشفت عن حدوث انخفاض كبير في فحوصات الكشف عن سرطان البروستاتا بسبب جائحة فيروس كورونا.

انخفض فحص سرطان البروستاتا بنسبة 30 % بسبب فيروس كورونا

وفقا لتقرير موقع " indianexpress" ففي الهند، انخفض فحص سرطان البروستاتا بنسبة 34٪ في العامين الأخيرين من وباء كورونا، حتى في عام 2021، لم تعد الأرقام إلى مستويات ما قبل الجائحة، وفي الواقع ، كانت أقل مما كانت عليه في عام 2016.

تم تضمين ما مجموعه 4،46،601 عينة من الذكور في الدراسة. 20% من هؤلاء حصلوا على نتائج غير طبيعية، وسجلت الفئة العمرية التي تزيد عن 85 عامًا أكبر نسبة من القيم غير الطبيعية لسرطان البروستاتا (36٪) ، تليها 61 إلى 85 عامًا (36٪). (24 في المائة)، علاوة على ذلك، سجلت المناطق الشرقية والشمالية (20٪) أكبر نسبة من النتائج غير الطبيعية لسرطان البروستاتا، بينما سجلت المنطقة الجنوبية أدنى نسبة (15٪).

سرطان البروستاتا هو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا

بعد سرطان الرئة، يعد سرطان البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطان تشخيصًا لدى الرجال وخامس أكبر سبب لوفيات السرطان.

ما هو سرطان البروستاتا؟

عندما تبدأ خلايا غدة البروستاتا في النمو خارج نطاق السيطرة ، يتطور سرطان البروستاتا، وتوجد غدة البروستاتا عند الرجال فقط و ينتج بعض السائل الموجود في الحيوانات المنوية، ويمكن أن يتغير حجم البروستاتا مع تقدم الرجل في السن.