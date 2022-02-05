شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليجي للوقاية»: لقاح كورونا قد يكون موسميًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال مسؤول بالمركز الخليجي للوقاية، إن الحصول على لقاح فيروس كورونا، قد يكون موسميًا مثل لقاح الإنفلونزا العادية.

وأضاف في حديثه لبرنامج 120 عبر قناة الإخبارية، أن هناك بعض الدول بالفعل بدأوا في تعميم الحصول على الجرعة الرابعة، مثل البحرين والأراضي المحتلة.

وأكد أن هاتين الدولتين بدأتا بالفعل في الحصول على الجرعة الرابعة (التنشيطية الثانية).