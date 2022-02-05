شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعالج الأطباء الطفل ريان بعد تعرضه لصدمة نفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشرات الآلاف فى المغرب والعالم العربى خروج الطفل ريان، صاحب الخمس سنوات، من البئر التي سقط فيها منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال المغرب، وقد يعانى الطفل من صدمة نتيجة سقوطه فى البئر المظلم عدة أيام، لذا يجب أن يتعامل معه الأطباء لعلاج مشكلة الصدمة النفسية التي تعرض لها خلال هذه المحنة، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تعامل الأطباء مع الصدمة النفسية التي تعرض لها الطفل عند إنقاذه من البئر.

ما هو اضطراب ما بعد الصدمة الذى تعرض له الطفل ريان؟

قد يكون الطفل ريان عرضة لاضطراب ما بعد الصدمة، ووفقًا لموقع "webmd" يمكن أن يحدث اضطراب ما بعد الصدمة وهو نوع من اضطرابات القلق، بعد حدث شديد التهديد أو مخيف حتى لو لم تكن مشاركًا بشكل مباشر، فإن صدمة ما حدث يمكن أن تكون كبيرة لدرجة أنك تواجه صعوبة في عيش حياة طبيعية.

ويمكن أن يعاني الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة من الأرق وذكريات الماضي وقلة الثقة بالنفس والكثير من المشاعر المؤلمة أو غير السارة، وقد تسترجع الحدث باستمرار.

عندما تكون مصابًا باضطراب ما بعد الصدمة، قد تشعر أنك لن تستعيد حياتك أبدًا لكن يمكن علاج هذا الاضطراب.

يمكن أن يعمل العلاج النفسي والأدوية على المدى القصير والطويل بشكل جيد للغاية غالبًا ما يكون نوعا العلاج أكثر فعالية معًا.

علاج اضطراب ما بعد الصدمة عند الطفل ريان

علاج اضطراب ما بعد الصدمة عند الطفل ريان بعد إنقاذه سيكون له ثلاثة أهداف رئيسية:

-تحسين الأعراض الخاصة بك

-تعليم الطفل مهارات التعامل معها

-استعادة الثقة بالنفس

تندرج معظم علاجات اضطراب ما بعد الصدمة تحت مظلة العلاج السلوكي المعرفي (CBT) والفكرة هي تغيير أنماط التفكير التي تزعج حياتك. قد يحدث هذا من خلال التحدث عن صدمتك أو التركيز على مصدر مخاوفك.

اعتمادًا على حالتك، قد يكون العلاج الجماعي أو الأسري خيارًا جيدًا لك بدلاً من الجلسات الفردية.

المعالجة المعرفية

CPT هي دورة علاجية مدتها 12 أسبوعًا، مع جلسات أسبوعية من 60-90 دقيقة.

في البداية ، يتم التحدث عن الحدث الصادم مع معالجك وكيف أثرت أفكارك المرتبطة به على حياتك ثم ستكتب بالتفصيل عما حدث.

وتساعدك هذه العملية على فحص طريقة تفكيرك في الصدمة واكتشاف طرق جديدة للتعايش معها.

على سبيل المثال، ربما كنت تلوم نفسك على شيء ما. سيساعدك معالجك على أن تأخذ في الاعتبار كل الأشياء التي كانت خارجة عن إرادتك، حتى تتمكن من المضي قدمًا ، وفهم وقبول ذلك، في أعماقك ، لم يكن خطأك ، على الرغم من الأشياء التي قمت بها أو لم تفعلها.

علاج التعرض المطول

إذا كنت تتجنب الأشياء التي تذكرك بالحدث الصادم ، فسوف يساعدك علاج التعرض المطول على مواجهتها. يستغرق من ثماني إلى 15 جلسة، عادة ما تكون كل جلسة 90 دقيقة.

في وقت مبكر من العلاج، سيعلمك المعالج الخاص بك تقنيات التنفس لتخفيف قلقك عندما تفكر فيما حدث لاحقًا ، ستضع قائمة بالأشياء التي كنت تتجنبها وتتعلم كيفية مواجهتها، واحدة تلو الأخرى. في جلسة أخرى ، ستروي التجربة الصادمة لمعالجك ، ثم تعود إلى المنزل وتستمع إلى تسجيل صوتي لنفسك.

قد يساعدك القيام بذلك على أنه "واجب منزلي" بمرور الوقت على تخفيف الأعراض.

تدريب SIT ضد الإجهاد

هو نوع من العلاج المعرفي السلوكي يمكنك القيام بذلك بنفسك أو في مجموعة. لن تضطر إلى الخوض في التفاصيل حول ما حدث ينصب التركيز بشكل أكبر على تغيير طريقة تعاملك مع الضغط الناتج عن الحدث.

قد تتعلم تقنيات التدليك والتنفس وطرق أخرى لإيقاف الأفكار السلبية عن طريق إرخاء عقلك وجسمك. بعد حوالي 3 أشهر ، يجب أن تكون لديك المهارات اللازمة للتخلص من التوتر الإضافي من حياتك.

الأدوية

تساعد الأدوية على التوقف عن التفكير في ما حدث والتفاعل معه ، بما في ذلك الكوابيس والذكريات الماضية يمكنهم أيضًا مساعدتك في الحصول على نظرة أكثر إيجابية للحياة والشعور بأنك "طبيعي" مرة أخرى.