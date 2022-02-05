شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة صحية يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع الكوليسترول الضار أبرزها البيض والجمبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالحديث عن الكوليسترول يعتقد الناس أن نسبة الدهون في الدم من نوع واحد فقط، وهو الكوليسترول الضار، ومع ذلك ، في الحقيقة ، يعتبر الكوليسترول جيدًا وسيئًا.

الأول هو البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) والأخير البروتين الدهني منخفض الكثافة، (LDL) ولكن ارتفاع الكوليسترول القاتل الصامت هو حالة تتطور ببطء في الداخل دون أي أعراض بارزة.

لطالما ألقى الخبراء باللوم على مشاكل الكوليسترول في الإفراط في تناول الدهون المتحولة والمشبعة إلى جانب السكريات المكررة والكربوهيدرات البسيطة، ومع ذلك، يوجد الكوليسترول أيضًا بشكل طبيعي في بعض الأطعمة الصحية الفائقة والتي تكون دائمًا على القائمة الموصى بها بشدة لأخصائي التغذية وأخصائي التغذية، سواء كان ذلك لفقدان الوزن أو التحكم في نسبة السكر في الدم أو أي غرض آخر.

لذلك ، قبل أن تفرط في تناول هذه الأطعمة، ألقِ نظرة على أفضل 5 أطعمة صحية يمكنها زيادة الدهون بشكل كبير وفقا لتقرير موقع " verywellhealth".

البيض:

يعتبر البيض مصدرًا غنيًا جدًا بالبروتينات، كما أنه مريح للغاية ويمتلئ بالشبع، ومع ذلك، يحتوي البيض أيضًا على مستويات عالية من الكوليسترول - بيضة كبيرة تزن 50 جرامًا تعطي 207 مجم من الكوليسترول، بينما البيض عبارة عن بروتين نقي، أما الصفار فهو دهون خالصة، على الرغم من أن تناول البيض الكامل لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول ويوفر نتائج تحمي القلب، بالنسبة للفرد السليم، فإن تناول 1-3 بيضات في اليوم آمن؛ ومع ذلك، إذا كان الشخص يفرط في تناول البيض بشكل غير مسؤول، فقد تتعثر الدهون.

الجمبري:

بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى فقدان الوزن، فإن الجمبري هو طعام موصى به بشدة قليل الدسم، ولكن في الوقت نفسه، يكون أيضا مرتفعًا للغاية في الكوليسترول.

السردين:

السردين هو نوع من الأسماك الدهنية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية وهو مدرج في القائمة الموصى بها بشدة لمرضى القلب ومرضى السكر، على الرغم من كون السردين مصدرًا غنيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، إلا أن السردين يحتوي على 40 ملج من الكوليسترول في 28 جرام - ولأنه صغير الحجم للغاية، فمن السهل على الشخص أن يفرط في الشراهة دون أن يدرك ذلك.

الجبن:

شريحة واحدة من الجبن - تزن حوالي 22 جرامًا - تعطي 20 مجم من الكوليسترول، على الرغم من أن الجبن كامل الدسم هو أيضًا مصدر غني لفيتامين أ والبروتينات والكالسيوم وفيتامينات ب، يوصي الخبراء بالالتزام بكمية محدودة من نفس الكمية لتجنب زيادة الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول أيضًا، بعض أنواع الجبن صحية أكثر من البقية، ومع ذلك، يجب ألا يزيد وزن الشخص عن 28-56 جرامًا في المرة الواحدة لتجنب زيادة الوزن وخطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

الزبادي كامل الدسم:

الزبادي كامل الدسم المليء بالكوليسترول غني بالبروتينات والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك وفيتامين ب في 245 جرامًا من الوجبة، تحتوي على 31.8 مجم من الكوليسترول، ووفقًا للخبراء، بكميات محدودة، يمكن للزبادي خفض ضغط الدم ومستويات LDL، ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناولها قد لا يكون من الحكمة الإشارة إلى مخاطر زيادة الوزن.