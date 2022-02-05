شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة هتساعدك فى التخلص من سموم الكبد.. منها الثوم والبنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكبد عضوًا مهمًا للغاية وله الكثير من الوظائف للبقاء على قيد الحياة، فالمكونات الغذائية ضرورية ويمكن أن تكون مفيدة أو ضارة للكبد السليم أو المصاب.

الكبد نفسه هو جهاز تنظيف للجسم للتخلص من المواد السامة، حيث يعالج الجسم ويتحلل ويساعد على التخلص من السموم، ووفقا لتقرير موقع " healthline"، هناك أطعمة قد تساعد على التخلص من سموم الكبد والشفاء:

الخضروات الصليبية:

قد تساعد الخضروات الصليبية مثل البروكلى والكرنب فى زيادة إنزيمات إزالة السموم الطبيعية للكبد ، وحمايته من التلف ، وتحسين مستويات إنزيمات الكبد فى الدم.

الثوم:

يعد الثوم عشبًا صديقًا للكبد لأنه غنى بالأليسين وفيتامين ج وفيتامين ب 6 والسيلينيوم، وكلها تلعب دورًا فى إزالة السموم، الليسين مركب كبريت له خصائص مضادة للأكسدة ومضادات حيوية ومضادة للفطريات، أما السيلينيوم هو معدن طبيعى يعمل على إزالة السموم ويساعد فى تخفيف العبء عن الكبد عن طريق زيادة عمل مضادات الأكسدة

الكركم:

الكركمين الموجود فى الكركم هو عشب قوى صديق للكبد، ويساعد على إزالة السموم من الكبد.

البنجر:

أظهرت الدراسات أن جذر الشمندر يحتوى على النترات ومضادات الأكسدة التى تسمى betalains ، والتى قد تفيد صحة القلب وتقليل الأكسدة والالتهابات. قم بعصر جذر الشمندر أو قطعه على هيئة قطع بحيث يمكنك الاستفادة من الألياف الموجودة فيه.

الفطر:

اقترحت الدراسات التى أجريت على الحيوانات أن تناول الفطر يمكن أن يخفف من مرض الكبد الدهنى غير الكحولي (NAFLD) نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

الأفوكادو:

تناول فاكهة الأفوكادو مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع ، يمكن أن تفعل المعجزات لصحة الكبد، حيث وجد الباحثون أن الاستهلاك المعتدل للأفوكادو فى نظام غذائى متوازن يرتبط بفقدان الوزن وتحسين اختبارات وظائف الكبد بشكل عام.

زيت الزيتون البكر الممتاز:

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة تشيلى ، سانتياغو ، تشيلى ، فإن زيت الزيتون البكر الممتاز (EVOO) له العديد من الآثار الوقائية على الكبد، والحد من التنكس الدهنى الكبدى ، وتضخم الخلايا الكبدية ، والتليف الليفى ، ومنع بيروكسيد الدهون ، من بين أمور أخرى تأثيرات.