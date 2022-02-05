انقاص الوزن بواسطة هذه التمارين الرياضية

بيروت - نادين محمد - من الصعب تجاهل الفوائد الصحية لممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية المنتظمة، إذ يستفيد منها الجميع بغض النظر عن السن أو الجنس أو القدرة البدنية. وتُعتبر ممارسة الرياضة من الأمور الهامة في هذه الحياة، حيث من الممكن ان تتناولي وجبات غذائية تحتوي على الكثير من الدهون وتعرف باسم الأكلات السريعة، فإنها تكون السبب وراء الكثير من الأمراض الجسدية ومن أشهرها السمنة المفرطة وتصلب الشرايين وانسداد الأوعية الدموية.

اذا كنت ترغبين في إنقاص وزنك، أو تحقيق أهداف محددة تتعلق باللياقة البدنية، أوحرق دهون الجسم، اعتمدي هذه التمارين الرياضية في المنزل.



تمارين المعدة

تعتبر تمارين المعدة، إحدى أكثر أشكال تمارين البطن شيوعاً والتي تستهدف مجموعة من عضلات البطن، وتساعد في تقويتها جنباً إلى جنب إلى عضلات الساقين. هناك أنواع مختلفة من تمارين المعدة التي يمكنك القيام بها في منزلك، وتشمل التمارين الروسية، وتمارين رفع القدمين أثناء الاستلقاء، وتمرين الدراجة الهوائية أثناء الاستلقاء.

تمرين الحائط



يعتبر أحد أهم تمارين عضلات الساقين على الإطلاق ويتميز بإمكانية الممارسة في أي وقت وفي أي مكان، فهو لا يتطلب أي حركات صعبة، وإنما كل ما يحتاجه هذا التمرين هو الاستناد على الحائط، وخفض الجسم قليلاً كما هو موضح بالصورة أدناه، لمدة دقيقة، يساعد هذا التمرين على حرق الدهون.



النط بالحبل

يعد نط الحبل وسيلة رائعة لحرق السعرات الحرارية، والتخلص من الدهون الزائدة، وبالتالي يساعدك للوصول إلى الوزن المثالي. في بعض الدراسات، وجد العلماء أن تمارين القفز على الحبل تساعد على تحسين مؤشر كتلة الجسم بوجه عام أكثر من تمارين الدراجة الثابتة. في البداية لا تضغط على نفسك كثيراً، مارس تمارين نط الحبل لمدة 3-5 دقائق يومياً حتى يعتاد جسمك على ذلك، وبالتدريج أطل مدة التمرين.

الوقوف على ساق واحد



مع التقدم في العمر تشعر السيدة بأنها غير متحكمة في توازنها ولذا تنصح بهذا التمرين الذي يساعدها على شد عضلات الجسم وزيادة التحكم في عضلات الجسم، وهو يتم بواسطة الوقوف على ساق واحدة ورفع الأخرى والارتكاز عليها لبضع لحظات أو حسب القدرة ويتم التبديل بين الساقين من حين إلى آخر.

تمرين القرفصاء أو السكواد



يفيد تمرين القرفصاء عضلات الفخذين، تتم ممارسته عن طريق الوقوف على القدمين مع المباعدة بينهما قليلاً، تُمد اليدان للأمام بشكل مستقيم تماماً أمام الكتفين لتصبح بموازاة الأرض، بشكل مستقيم وبهدوء يتم اتخاذ وضعية القرفصاء مع تحقيق الشروط التالية



-اليدان مستقيمتان بموازاة الأرض

-القدمان ملامستان للأرض وليس على رؤوس الأصابع

-الظهر مستقيم غير منحن بقدر ما يمكن

-ثم يتم الوقوف بشكل تدريجي ويعاد هذا التمرين وفق ما سبق، لكن للحصول على أفضل النتائج بأسرع وقت يفضل إعادة التمرين بين 15 إلى 20 مرة يومياً

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تمارين الشد للجوانب



قم بوضع يديك على الوركين ومن ثم اجعل القدم اليسرى بوضعية تقاطع مع اليمنى، ثم ارفع الذراع اليمنى واجذبها لتصل الى جانبك الأيسر، ثم ابق على هذا الوضع وتنفس بعمق واسترخاء من 3-4 مرات لتشعر بالتمدد على طول جانبك، وأعد التمرين مع الجانب المعاكس