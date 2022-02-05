طريقة خسارة 5 كيلوغرامات في اسبوع برجيم الزبادي والنسكافيه 

بيروت - نادين محمد - للنساء اللواتي يعانين من السمنة او من القليل من الوزن الزائد، يمكن التوصل الى تحقيق هذا الهدف من خلال اتباع برنامج غذائي يومي خاص لمدة 7 ايام يقوم على تناول الزبادي الطبيعي والنسكافية كنوعين اساسيين. ومن المهم في هذه الاثناء ايضاً ان تتم ممارسة التمارين الرياضية وشرب كمية كافية من الماء يومياً. ويجب الامتناع عن تناول المأكولات التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكريات الضارة. وهكذا يمكن الحفاظ على الرشاقة دائماً من دون الخوف من زيادة الوزن.





برنامج تخسيس 5 كيلوغرامات في اسبوع



ليس من الصعب خسارة 5 كيلوغرامات في اسبوع واحد. ومن اجل تحقيق هذا الهدف، من المفيد التعرف على برنامج غذائي جديد يرتكز على تناول اللبن الزبادي الطبيعي والنسكافيه كنوعين اساسيين.



الفطور



خلال هذه الوجبة يجب اولاً تناول مخفوق اللبن الزبادي الطبيعي والنسكافيه. فهو يساعد على حرق الدهون الضارة التي تتراكم في مناطق الجسم المختفة.

المقادير

كوب من قطع الثلج

كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي قليل الدسم والخالي من المحليات والاضافات

ملعقتان كبيرتان من النيسكافيه

كوب من الماء الساخن

ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي

الطريقة

يتم خفق المكونات جيداً وشرب كوب من المخفوق الذي يتم الحصول عليه خلال وجبة الفطور يومياً.

الغداء



في الايام الاول والثالث والسابع. قطعتان متوسطتا الحجم من لحم الدجاج الخالي من الدهون الضارة، طبق من سلطة الخس مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

اليومان الثاني والخامس. يمكن تناول قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون مع طبق من سلطة الملفوف والطماطم.

اليومان الرابع والسادس. قطعتان متوسطتا الحجم من فيليه السمك المشوي، طبق من سلطة الخيار والطماطم مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء



خلال هذه الوجبة يمكن تناول 4 قطع صغيرة من التوست الاسمر مع كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم ومن المحليات.

ومن الافضل، من اجل خسارة 5 كيلوغرامات في اسبوع واحد، اثناء اتباع هذا الرجيم، الحرص على عدم تناول الاطعمة الغنية بالسكر الصناعي. ومن المهم الامتناع عن اضافة الكثير من الملح الى الاطباق التي تحتاج الى ذلك.

وبدلاً من الحلويات يمكن تناول هذه الوصفة التي تحتوي على الزبادي والنيسكافيه في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

المكونات

ملعقتان وسط من النيسكافيه

كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم والخالي من السكر

ملعقة صغيرة من حليب جوز الهند الطبيعي

ملعقة صغيرة من السكر الاسمر

شريحة ليمون

مكعبات ثلج



الطريقة

1 يتم جرش مكعبات الثلج بواسطة الخلاط الكهربائي ويسكب في كوب التقديم.

2 يخلط اللبن الزبادي الطبيعي لمدة لا تقل عن 3 دقائق مع ملعقة صغيرة من حليب جوز الهند وبضع نقاط من عصير الليمون والسكر والنيسكافيه.

3 يسكب الخليط في كوب الثلج. وهكذا يمكن الحصول على عصير بديل للحلوى اثناء اتباع طريقة لخسارة 5 كيلوغرامات في اسبوع واحد برجيم الزبادي والنيسكافيه.

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