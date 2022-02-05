شكرا لقرائتكم خبر عن عادات غذائية تجنبها للوقاية من السرطان.. أبرزها تناول السمك المملح والسكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الآونة الأخيرة زيادة فى عدد حالات الإصابة بأنواع كثيرة من السرطان، مثل سرطان الثدى وسرطان البروستاتا، وهما الأكثر شيوعًا، وبالرغم من أن هذا المرض يأتى دون سابق إنذار، إلا أنه يمكن الوقاية منه من خلال إجراء بعض التغييرات البسيطة على عادات نمط حياتنا وعادات تناول الطعام وبعض المشروبات أيضًا، ووفقًا لتقرير موقع "Healthline" هناك بعض العادات والأطعمة والمشروبات يجب تجنبها أو التقليل منها للوقاية من خطر الإصابة بالسرطان.

فيما يلى.. العادات والأطعمة التى يجب الحد منها للوقاية من السرطان:الأطعمة المقلية

لتجنب مخاطر الإصابة بالسرطان، يجب مراقبة استهلاكك من الأطعمة المقلية، خاصة تلك المليئة بالدهون المشبعة، والتي تشكل مخاطر كبيرة على الصحة.

السمك المملح

يضاف الملح للحفاظ على الأسماك لفترات طويلة من الزمن، ومع ذلك، يمكن أن تتفاعل هذه المواد الحافظة لتتحول إلى مواد مسرطنة وتشكل تهديدات كبيرة على الصحة عند تناولها.

الأطعمة المطبوخة أكثر من اللازم

أظهرت الدراسات أن الإفراط فى طهى الطعام خاصة اللحوم، يمكن أن يسبب السرطان، لذلك يجب الحد من الإفراط فى شواء وقلى اللحوم عند تناول الطعام.

المشروبات السكرية

المشروبات التى تحتوى على الكثير من السكر المضاف ضارة لأسباب متعددة، ولكن الاستهلاك المفرط لهذه المشروبات مرتبط تحديدًا بسرطان القولون والمستقيم.

عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ

تم تحديد نمط الحياة الخاملة كواحد من أكبر العوامل التي تسهم في الإصابة بالسرطان في جميع الأعمار والأجناس، لذلك من المهم للغاية الحفاظ على نشاطك البدنى، وممارسة الرياضة بانتظام.

الكثير من التوتر

تم ربط الإجهاد المفرط والتوتر بسبب الإفراط فى التدخين وغيرها من عوامل ضغوطات الحياة، من خطر الإصابة بالسرطان، لذلك من المهم التخفيف من حدة القلق والتوتر.