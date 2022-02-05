شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. 5 علامات تدل على خلل فى الهرمونات أبرزها التعرق الليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدى الاضطراب أو عدم التوازن فى الإفرازات الهرمونية إلى الكثير من الأضرار التى تلحق بالجسم والعقل، حيث تتأثر الوظائف الفسيولوجية بسبب الاختلالات الهرمونية، بالنسبة للنساء، وقد يكون الوقت الذى يقترب من الدورة الشهرية مرهقًا، لكن هناك عوامل أخرى مثل التوتر والقلق والأمراض يمكن أن تؤدى أيضًا إلى اختلالات فى الهرمونات، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 5 علامات يجب أن تبحث عنها تدل على وجود خلل فى الهرمونات.

تغيرات فى الجلد

الجلد هو أحد الأماكن التي يمكن ملاحظة التغييرات فيها، ويمكن أن تظهر بثرة أو اثنين نتيجة لسوء النظام الغذائى أو فى بعض الأحيان بسبب قلة النظافة، لكن ظهور البثور خاصة بالقرب من منطقة الذقن، يدل بشكل كبير على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون.

التعرق الليلى

الاستيقاظ فى منتصف الليل والشعور بالحرارة المفرطة ليس أمرًا طبيعيًا، والمعروف باسم التعرق الليلى وهو نتيجة لانخفاض مستويات هرمون الاستروجين ما يدل على انقطاع الطمث، وقد يحدث انقطاع الطمث فى وقت مبكر قبل عشر سنوات تقريبًا من النطاق الزمني المتوقع لانقطاع الطمث، لذلك يجب استشارة الطبيب فى هذه الحالة خاصة إذا لاحظت كميات غير عادية من التعرق ليلًا.

الإرهاق

يمكن أن يكون الإرهاق ناتجا عن عدة عوامل، أبرزها العمل، لكن الشعور بالتعب المستمر الذي لا ينتهي يمكن أن يجعلك تشعر بالإرهاق، فإذا كان التعب مزمنًا، ابحث عن أعراض مثل تغيرات الشهية أو زيادة الوزن أو تغيرات في حركة الأمعاء، وكلها علامات على عدم التوازن الهرموني.

نمو الشعر المفرط

إن النمو المفرط للشعر أو تغير لون شعر الصدر هى تغييرات يجب أن تنتبه لها، حيث إن ظهور الشعر الداكن على الظهر أو الصدر يدل على زيادة هرمون التستوستيرون.

فترات الحيض غير المنتظمة

يمكن أن يكون عدم انتظام الدورة الشهرية نتيجة لعدة أسباب، لعل أكثرها شيوعًا هو الشعور بالإجهاد أو انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أو متلازمة تكيس المبايض، حيث إن إحدى العلامات المميزة لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات هى غياب الدورة الشهرية وزيادة نمو الشعر وصعوبة فقدان الوزن، ويمكن علاج متلازمة تكيس المبايض عن طريق ممارسة الرياضة وتناول حبوب منع الحمل الموصوفة واتباع نظام غذائي صحي.