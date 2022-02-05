للرياضيين.. 5 مواد غذائية أساسية أضفها لنظامك الغذائى

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القاهرة - سامية سيد - التغذية الصحية من أهم الأشياء التى يحتاجها الرياضيون، فإن ما تتناوله من طعام مهم بقدر أهمية التمارين التى تقوم بممارستها، وإذا كنت ترغب فى تحسين قوتك وسرعتك وقدرتك على التحمل، فإن اختياراتك للوجبات مهماً، ويحتاج الرياضيون إلى التركيز على تحسين الكربوهيدرات والبروتين قبل التمرين وأثنائه وبعده، فى هذا التقرير نتعرف على 5 مواد غذائية أساسية يجب إضافتها لنظامك الغذائي، بحسب موقع menshealth .

للرياضيين.. مواد غذائية أساسية أضفها لنظامك الغذائيعسل المانوكا

عسل المانوكا من أجود أنواع العسل والذى ينتجه النحل من زهرة المانوكا، وبعد التمرين، يمكن أن يكون عسل المانوكا جزءًا من عملية الإصلاح لتجديد مخازن الجليكوجين في العضلات والكبد المستنفدة.

قد يكون العسل مفيدًا أيضًا قبل التمرين فهو مصدر طاقة سريع، حيث إن الفركتوز، وهو السكر الأساسى فى العسل، يساعد على تحفيز الامتصاص السريع للسوائل والكربوهيدرات وامتصاص الإلكتروليت فى الأمعاء الدقيقة ويساعد أيضًا على زيادة أكسدة الكربوهيدرات من الكربوهيدرات المستهلكة أثناء التمرين، مما يجعله خيارًا جيدًا للرياضيين.

الموز

الموز مصدر غنى بالبوتاسيوم، ما يساعد على تحسين عمل الأعصاب والعضلات، ويعتبر أيضًا مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات سهلة الهضم التي يمكن أن تغذي تمارينك بدون سكريات إضافية.

ووجد بحث أمريكي أنه بالنسبة لراكبي الدراجات من الذكور، فإن تناول نصف موزة كل 15 دقيقة خلال فترة التجربة كان بنفس فعالية تناول مشروب رياضي مطابق للكربوهيدرات في نفس الإطار الزمني.

البيض

أثناء التمرين تحدث تمزقات دقيقة فى عضلاتك، والتى يتم إصلاحها بعد ذلك أثناء التعافى لتصبح أقوى، ووفقًا لبحث فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية فإن تناول البروتين المقترن بالعناصر الغذائية في مصادر الغذاء الكامل يمكن أن يساعد أيضًا في نمو العضلات.

وكشفت الدراسة أن الرجال الذين فعلوا ذلك فى غضون خمس دقائق من تمرين الساق، عن طريق ثلاث بيضات كاملة (بروتين ودهون) مقابل أولئك الذين أكلوا بياض البيض فقط (بروتين وليس دهون)، تعرضوا لإصلاح أكبر لألياف العضلات البروتينية و التعافي.

والبيض يحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة لبناء العضلات بالإضافة إلى 13 عنصرًا غذائيًا أساسيًا آخر ، وهي واحدة من المصادر القليلة للكولين ، وهي مادة مغذية لبناء العضلات.

البرقوق

قد لا يؤدي تناول البرقوق إلى تحسين قوة العظام فحسب، بل قد يؤدى إلى مواجهة بداية فقدان الكثافة، ووجدت دراسة حديثة من كلية التمارين وعلوم التغذية بجامعة ولاية سان دييجو أن تناول البرقوق يوميًا له تأثير وقائي على عظام الرجال.

ومع ذلك فإن صحة العظام ليست هي الفائدة الوحيدة، فيُعد البرقوق أيضًا مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات، ولا يشغل مساحة كبيرة في القناة الهضمية أثناء التمرين ، كما يوضح بونسي.

دقيق الشوفان

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، لذا فهي تستغرق وقتًا أطول للهضم ويمكن أن تثبت نسبة الجلوكوز في الدم، والشوفان أيضًا يساعد في توفير طاقة مستدامة وطويلة الأجل أثناء التمرين وبعده.