شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل الأطعمة لصحة قلبك.. الأفوكادو وزيت الزيتون منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الجيد تناول نظام غذائى غنى بالعناصر الغذائية على مدار العام، وهناك بعض الأطعمة التى تعتبر مفيدة بشكل خاص لصحة القلب والأوعية الدموية، وفى هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة التى تحسن صحة قلبك، بحسب موقع foxnews.

أفضل الأطعمة لصحة قلبكالخضروات ذات الأوراق الداكنة

تناول الكثير من السبانخ واللفت والكرنب وغيرها من الخضروات الورقية الداكنة، ووفقاً لمراجعة علمية نُشرت في مجلة Nutrients: "تعد الخضروات الورقية الداكنة قوة من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك الألياف والمغذيات الدقيقة والمركبات النباتية النشطة بيولوجيًا المعروفة باسم المواد الكيميائية النباتية".

ومن المفترض أن هذه العناصر الغذائية تحمى من أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال آليات مختلفة، بما فى ذلك تغيير التعبير الجيني، وتنظيم ضغط الدم، وخفض الالتهابات في الجسم".

وأظهرت دراسات عديدة العلاقة بين تناول الخضار الورقية الداكنة وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

زيت الزيتون

يرتبط استهلاك زيت الزيتون، وتحديداً البكر الممتاز، بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات لدى الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة الصحية والبوليفينول والفيتامينات ، وهو مصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب.

للحصول على أكبر قدر من الفوائد من زيت الزيتون ، تجنب تسخين الزيت واستخدامه بدلاً من ذلك في سلطة.

الأفوكادو

الأفوكادو غنى بالدهون الأحادية غير المشبعة وهذه الدهون تزيد من معدل إزالة الكوليسترول الضار LDL، ما يعني أن أجسامنا تتخلص منها بشكل أسرع.

ويمكن أن تكون مستويات LDL المرتفعة ضارة لأن LDL يجلب الكوليسترول إلى القلب.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية أن الأفراد الذين يعانون من السمنة الذين تناولوا المزيد من الأفوكادو لديهم القدرة على خفض نسبة الكوليسترول الضار لديهم بشكل ملحوظ مقارنة بالأفراد الذين يعانون السمنة الذين تناولوا نظامًا غذائيًا منخفض أو معتدل الدهون.

إضافة الأفوكادو إلى نظامك الغذائي اليومي قد يساعد في خفض الكوليسترول السيئ، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا للباحثين الصحيين في ولاية بنسلفانيا.

يحتوى الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة صحية بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم ، وكلاهما يساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي.

التوت

التوت يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، وكلها تعمل على تقليل الإجهاد التأكسدى والالتهابات فى الجسم.

وتعمل هذه العمليات على تحسين ضغط الدم ووظيفة الأوعية الدموية ومحاربة تكوين الجذور الحرة، وبالتالى أظهرت الدراسات السريرية أن التوت يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الفاصوليا

إن الفاصوليا مصدر كبير للألياف ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية، حيث إن الفاصوليا مصدر كبير للألياف ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية.

والفاصوليا غذاء صحى للقلب يتكون من الألياف ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية إنها تعمل على تحسين خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول وضغط الدم والالتهابات وتعزيز صحة الجهاز الهضمى.