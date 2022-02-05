شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول الجوافة يوميًا فى الشتاء.. تعزز المناعة وتساعد على فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنصح دائمًا بتناول الفواكه والخضروات الموسمية، لأنها تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وصحة الجهاز المناعي لمحاربة الأمراض والعدوى، وفى الشتاء، تعد الجوافة إحدى الفواكه الموسمية التى يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى اليومى، فهى غنية بفيتامين سى مع الكثير من مضادات الأكسدة والبوتاسيوم والألياف.

ويمكن أن يكون تناول الجوافة يوميًا مفيدًا لمستويات السكر فى الدم وصحة القلب والجهاز الهضمى وكذلك فقدان الوزن، وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تضيف الجوافة إلى نظامك الغذائي الشتوي اليومي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تقوية المناعة

وفقًا للخبراء تحتوي الجوافة على 4 أضعاف محتوى فيتامين سي الموجود في البرتقال، وكما نعلم جميعًا أن فيتامين سي يساعد في تحسين المناعة ويحمي الجسم أيضًا من العدوى ومسببات الأمراض الشائعة.

تحافظ على صحة القلب

تساعد الجوافة على تحسين توازن الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، وبالتالي تنظيم ضغط الدم، وقد ثبت أن الجوافة تساعد أيضًا في خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار (LDL) وهو العامل المسبب فى أمراض القلب.

تساعد على فقدان الوزن

الجوافة غنية بالبروتينات والألياف والفيتامينات، كما أنها منخفضة السكريات، وغنية بالنحاس وهو فعال في الحفاظ على الوزن تحت السيطرة، كما أنها مفيدة في تنظيم التمثيل الغذائي للغدة الدرقية.

علاج للسعال ونزلات البرد

وفقًا للخبراء تعتبر أوراق الجوافة مصدرًا رائعًا لفيتامين سي والحديد وتعتبر فعالة في تخفيف نزلات البرد والسعال، ويقترح الخبراء أنه يجب تجنب الجوافة الناضجة أثناء البرد والسعال، ومع ذلك، فإن تناول الجوافة النيئة جيدة لتقليل تكوين المخاط.

تحمى من السرطان

الجوافة غنية بمضادات الأكسدة القوية مثل الليكوبين والكيرسيتين والبوليفينول، التي تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية، كما وجد أن زيت أوراق الجوافة يحتوي على مواد مضادة للتكاثر وهي فعالة في منع انتشار الخلايا السرطانية.

تمنع الإمساك

الجوافة غنية بالألياف الغذائية، ووجد أن بذور الجوافة لها خصائص ملينة ممتازة، لذلك يقترح الخبراء أن تناول الجوافة كل صباح يساعد في تقليل مشكلة الإمساك كما أنها تعزز حركة الأمعاء.

تحسن الرؤية

تساعد الجوافة نظرًا لمحتواها من فيتامين سى على تحسين الرؤية ومحاربة أمراض العين، حيث وفقًا للخبراء، تساعد عملية مضغ الجوافة أيضًا على تحسين الدورة الدموية في الأعصاب وتزيد من فائدتها، حيث وفقًا للدراسات، يساعد تناول الجوافة يوميًا في تقليل ظهور إعتام عدسة العين والضمور البقعي وتحسين الرؤية العامة أيضًا.

تمنع مرض السكرى

الجوافة غنية بالألياف الغذائية، وهذا سبب لمرضى السكر لإضافة الجوافة فى نظامهم الغذائى اليومى، حيث وفقًا للخبراء، من الأفضل تناولها نيئة مع القليل من الملح ومسحوق الفلفل الأحمر للحصول على أفضل النتائج، ووفقًا للدراسات، يساعد الاستهلاك المنتظم للجوافة في الشتاء في منع ظهور مرض السكري من النوع 2.

كيف تأكل الجوافة؟

الطريقة الأفضل والأكثر شيوعًا للاستمتاع بالجوافة هى غسلها وتناولها مثل التفاح، يمكنك صنع عصير الجوافة مع بعض العناصر الأخرى مثل الموز والزنجبيل والفراولة، أو يمكنك إضافتها لدقيق الشوفان أو الفطائر أو الزبادى.