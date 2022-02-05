شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى السكر والفواكه.. أفضل 5 أصناف حسب محتواها من نسبة السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُطلب دائمًا من مريض السكرى - النوع 1 أو النوع 2 - الالتزام بسياسة عدم تناول السكر، سواء كان ذلك السكر الأبيض العادى أو السكر البنى أو الصنف المكرر الموجود فى المشروبات الغازية والمخبوزات والمعبأة؛ ولا ينصح مريض السكر بمختلف أشكاله بسبب مخاطر ارتفاع السكر فى الدم، ومع ذلك هناك بعض مرضى السكر الذين يشتاقون إلى تناول الفاكهة التى تعد مصدرا من مصادر الفركتوز.

ووفقا لتقرير موقعdiabetes من المهم معرفة الفاكهة الأنسب لمرضى السكرى، خاصة أولئك الذين لديهم الكثير من الألياف والعناصر الغذائية ودرجة منخفضة فى نسبة السكر فى الدم، وفيما يلى أفضل خمس فواكه صحية يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بها - ويتم تصنيفها حسب محتواها من السكر.

الرمان:

من أشهر أنواع الفاكهة الموجودة، الرمان لذيذ وملىء وصحي للغاية، حصة واحدة كاملة من هذه الفاكهة تعطى ما يصل إلى 7 جرامات من الألياف، ومستوى مرتفع من السكر يصل إلى 23.8 جرام، الإضافة إلى ذلك، يحتوى الرمان على ثلاثة أنواع من مضادات الأكسدة التى تحمى جسمك من الجذور الحرة و 30 مجم من فيتامين سى الضرورى لجهاز المناعة.

العنب:

يمكن للشخص بسهولة أن يبتلع وعاءً كاملاً من العنب دون الشعور بالشبع لفترة طويلة - ويعزى ذلك إلى المعالجة اللذيذة لهذه الفاكهة لبراعم التذوق، ومحتواها المنخفض من الألياف بشكل لا يصدق، ومحتوى السكر المرتفع بشكل مدهش - 23.4 جرام. ومع ذلك فإن العنب غني أيضًا بمضادات الأكسدة وهذا هو السبب في أنه يوفر فوائد صحية للقلب لأولئك الذين يستمتعون بكأس من النبيذ بين الحين والآخر.

الموز:

الموز من الفواكة التى تبني كتلة عضلية خفيفة ويؤدي إلى إنقاص الوزن عند تناوله بانتظام، يمكن أن تضيف هذه الفاكهة - الغنية جدًا بالبوتاسيوم - 18.3 جرامًا من السكر إلى جسمك في وجبة واحدة وقد تجعل مستويات السكر في الدم تتلاشى، لمنعه من ارتفاع مستويات السكر في الدم ، يوصي الخبراء بالاستمتاع به مع الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات وبعض الدهون الصحية.

البرتقال:

مصدر آخر شائع للغاية لفيتامين سى، يرتبط تناول هذه الفاكهة بشكل منتظم بقوة بجهاز مناعى أقوى وألم عضلى منخفض لدى عشاق اللياقة البدنية بعد الذهاب للركض، ومع ذلك على الرغم من خصائص الحمضيات والسيلينيوم، احترس من مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم قبل تناول البرتقال بنهم لأن هذه الفاكهة تحتوي على 16.8 جرام من السكر.

الفراولة:

تحتوى الفراولة على نسبة سكر أقل من التوت الأزرق، والعليق، وحتى الليمون. مع 7.4 جرام في وجبة واحدة، يمكن أن يساعدك هذا فى الحصول على دفعة فيتامين سى على الفور، هذه الفاكهة هى الفاكهة التى يمكن لمرضى السكرى الاستمتاع بها دون قلق كبير بسبب محتواها المنخفض من السكر.