شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: جائحة كورونا تسببت فى ارتفاع حالات الاكتئاب عند الحوامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر المرأة بالكثير من التغييرات خلال فترة الحمل، فنجد بعضهن يعانين من اكتئاب الحمل، ويكون السبب فيه الشعور بالتوتر والقلق الناتج عن التغيرات التى تشهدها فى هذه المرحلة من حياتها، وتشير التقديرات إلى أن 1 من كل 5 نساء تعانى من مشاكل فى الصحة العقلية أثناء الحمل أو بعد الولادة، وتم تحديد الاكتئاب والقلق على أنهما أكثر المشاكل شيوعًا، والتى تؤثر على النساء الحوامل.

ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة إسيكس، ونُشرت فى مجلة للحمل والولادة BMC، أدت جائحة كورونا إلى زيادة معدل الاكتئاب والقلق لدى النساء الحوامل، ووجد الباحثون ارتفاعًا بنسبة 30% في حالات الاكتئاب المبلغ عنها من مستويات ما قبل الجائحة، وزادت معدلات القلق بنسبة 37%.

الدعم الاجتماعى يحمى الصحة العقلية للمرأة الحامل

وأبرزت الدراسة أن الدعم الاجتماعي يمكن أن يحمي الأمهات الحوامل من أعراض القلق المرتبطة بالوباء.

وقال الباحثون إن النساء اللائي اعتبرن أن تأثير جائحة كورونا أكثر سلبية أظهرن مستويات أعلى من القلق، ومع ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق أثناء الوباء تشير الدراسات إلى أن النساء الحوامل يواجهن أزمة في الصحة العقلية، وهذا يمكن أن يتدخل بشكل كبير ويضعف الترابط بين الأم والرضيع أثناء الحمل ويمكن أن يؤثر على صحتها بعد الولادة أيضًا.

أجريت الدراسة على 150 امرأة، في ذروة جائحة فيروس كورونا خلال الفترة بين أبريل 2020 ويناير2021 - قبل بدء برنامج اللقاحات حول العالم.