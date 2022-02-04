شكرا لقرائتكم خبر عن حارب السرطان من نظامك الغذائى.. الأطعمة الغنية بالألياف هى المفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الدراسات العلمية مرارًا وتكرارًا أن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف له تأثير وقائى ضد سرطان القولون، وتشير الدلائل أيضًا إلى أن النظام الغذائى الذى يحتوى على نسبة عالية من الألياف قد يكون وقائيًا من سرطان الثدى والمبيض وبطانة الرحم والجهاز الهضمى، وفقًا لما ذكره تقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

ووفقًا لدراسة أجراها قسم الوقاية من السرطان ومكافحته، والمعهد الوطنى للسرطان، والمعاهد الوطنية للصحة فى الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك ارتباط عكسى بين نظام غذائى غنى بالألياف وخطر الإصابة بأنواع السرطانات التى سبق ذكرها.

ودرس الباحثون بيانات من الدراسات الدولية، عن التمثيل الغذائى، واتجاه الوقت، ووجد أنه منذ عام 1980، قامت 32 دراسة بتقييم دور الأطعمة المحتوية على الألياف فيما يتعلق بسرطان القولون، من بين هذه الدراسات، أظهرت 25 دراسة وجود ارتباطًا عكسيًا.

ومن بين 7 دراسات قيمت العلاقة بين النظام الغذائى الغنى بالألياف وسرطان الثدى، أظهرت 6 منها ارتباطًا عكسيًا أيضًا.

أما بالنسبة لسرطانات المرىء والفم والبلعوم والمعدة والمستقيم وبطانة الرحم والمبيض، لا يوجد سوى عدد محدود من الدراسات، يُظهر معظمها تأثيرًا وقائيًا من تناول نظام غذائى غنى بالأطعمة المحتوية على الألياف، وأفضل مصدر لهذه المغذيات المهمة هو الأطعمة النباتية غير المصنعة، وهذا يعنى الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.

ويؤكد الأطباء فى هذا المجال ضرورة اتباع نظام غذائى يحتوى على أطعمة غنية بالألياف وتعتبر أفضل مصدر لهذه المغذيات المهمة هو الأطعمة النباتية غير المعالجة، خاصة أنها منخفضة السعرات الحرارية وتساعد في الحفاظ على وزن صحى، وهو أمر حيوى لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

وتعمل الألياف على إبطاء سرعة انتقال الطعام والشراب عبر الجهاز الهضمى، لذلك تمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول بعد كل وجبة، كما تمنع الألياف أيضًا امتصاص الدهون والكوليسترول.

لكن ليست الألياف الغذائية وحدها التى تضمن الوقاية من السرطان، يجب أيضًا بجانب ذلك الابتعاد عن النظام الغذائى عالى الدهون الذى يسبب السمنة التى تعتبر أحد العوامل التى تزيد بشكل مباشر من خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقًا للمعهد الأمريكى لأبحاث السرطان فإن الأطعمة النباتية الغنية بالألياف الغذائية قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويبطئ عملية الهضم.

وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، الشوفان، والشعير، والمكسرات والبذور، والبرتقال، والأفوكادو، بينما يعتبر التفاح وكل الحبوب من الأطعمة الغنية بالألياف الغير قابلة للذوبان.