شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء تجنبها للحفاظ على صحة قلبك.. أبرزها التدخين وقلة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تحصد أمراض القلب والأوعية الدموية حوالي 17.9 مليون شخص كل عام، ويمكن لعوامل مختلفة أن تساهم في تطور الأمراض القلبية الوعائية أبرزها عادات نمط الحياة والنظام الغذائي، لذلك يجب تجنب الأخطاء التى قد تتسبب فى مشاكل القلب، وفقًا لتقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

فيما يلي.. بعض الأخطاء التي يمكن أن تضر بصحة القلب: الإفراط في استهلاك الكحول

تناول الكحول عادة غير صحية/ ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول إلى مرض في عضلة القلب يسمى اعتلال عضلة القلب الكحولي (ACM).

عدم الانتباه جيدًا للأعراض

غالبًا ما يميل القلب إلى إظهار علامات الضيق في حالة وجود مضاعفات صحية أساسية، وقد تشمل هذه العلامات آلامًا في الصدر تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وارتفاع مستمر في معدل ضربات القلب، وما إلى ذلك، إن عدم اليقظة من هذه العلامات هو خطأ شائع يمكن أن يضر بصحة القلب.

عدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة

إن عقلك ليس العضو الوحيد الذي يتطلب النوم ليعمل بشكل فعال، يحتاج قلبك أيضًا إلى الراحة ليبقى بصحة جيدة، حيث أن قلة الراحة يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم وسوء إدارة الوزن وما إلى ذلك، وهذا يمكن أن يكون له تأثير مباشر على صحة القلب.

سوء إدارة التوتر

هل تمضي أيامًا دون محاولة إدارة ضغطك؟ يمكن أن تكون هذه العادة غير صحية لقلبك، حيث أن الإجهاد هو أحد العوامل التي يمكن أن تسهم في فشل القلب، في حين أنه من الصحيح أن العوامل المختلفة يمكن أن تضع الناس في مواقف عصيبة، ولكن يجب محاولة إدارتها والخروج من هذه المواقف للحفاظ على صحة القلب.

التدخين

إن الآثار الضارة للتدخين على الصحة معروفة جيدًا، ومع ذلك، فإن تجاهل الحقائق المدعومة علميًا هو خطأ يمكن أن يكلفك صحتك، حيث أظهرت الدراسات أن التدخين يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.