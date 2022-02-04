شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكنك تجنب الإصابة بأوميكرون؟ علماء يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل البحث عن أفضل وأسرع الطرق التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بكورونا ومتحورتها، ومن أخر متغيراتها أوميكرون، كشف فريق من العلماء اليابانيين عن أفضل الطرق التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بأوميكرون وتجنبه، ونشرت بيانات الدراسة في جريدة روسيا اليوم.

وأُجريت الدراسة، علي يد باحثين في الجامعة اليابانية "كوبي"، وتحمل عنوان "التنبؤ بالإصابة بقطيرات الفيروس في البيئة الداخلية وإجراءاتها المضادة"، والهدف هو معرفة الإصابة بأوميكرون.

وتوصل العلماء إلى النتائج التي تشير إلي أن إحتمال الإصابة بأوميكرون لدي الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامة بعد التحدث مع الأخرين لمدة 15 دقيقة على مسافة متر واحد كان حوالي 60٪، ولكن يمكن أن تصل إلى أكثر من 90٪.

وأشارت الدراسة وأثبت الباحثون، أن أوميكرون كان أكثر قابلية للانتقال بمقدار 1.5 مرة من متحور كورونا دلتا.

وقدم البحث العديد من النصائح المهمة للحد من الإصابة بمتحور كورونا أوميكرون، حيث أكد الباحثون أن الحفاظ على المسافة الاجتماعية أمر مهم، ولذا عليك ترك مسافة ا تقل عن مترين بينك وبين الشخص الأخر.

كما أثبتت علميا أن الأقنعة أيضا لها دور كبير في الحد من الإصابة بمتحورات كورونا أوميكرون.