الكوليسترول ومخاطره… هذا ما لا تعرفه!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

تنتشر العديد من الأساطير عن تاثير الكوليسترول في صحة الإنسان. ولكن هل تعكس جميعها الواقع ؟

تشير الدكتورة تاتيانا شابوفالوفا، إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية تتصدر قائمة الوفيات في العالم. وأن احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية لا تحدث بين عشية وضحاها، بل تبدأ باضطراب التمثيل الغذائي للدهون، بعد تراكم اللويحات المسببة لتصلب الشرايين، وتظهر أعراض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويعتقد الكثيرون أن الكوليسترول هو سبب تراكم هذه اللويحات في الأوعية الدموية. ولكن وفقا لها هذا غير صحيح.

وتقول، “الكوليسترول ضروري جدا لحياتنا. فهو مادة مهمة لإنتاج العديد من الهرمونات، مثل الإستروجين”.

وتضيف، الكوليسترول ضروري لتقوية العضلات وإنتاج الأنسولين ودعم منظومة المناعة. أي أنه يجب الفصل بين الكوليسترول “الجيد” والكوليسترول “الضار”. لذلك لا يمكن الاعتماد على المستوى العام للكوليسترول في تحديد الحالة الصحية.

وتشير الطبيبة، إلى أنه في حالة وجود خلل في عملية التمثيل الغذائي للدهون أو اكتشاف بروتينات دهنية منخفضة الكثافة، يجب تخفيض مستواها، بمساعدة النظام الغذائي الذي يصفه الطبيب وممارسة نشاط بدني محدد.

وتقول، “فقط في حالة ورم خبيث وعدم انخفاض مستوى الكوليسترول يجب استخدام الأدوية في العلاج”.