اعشاب لتخسيس البطن

بيروت - نادين محمد -

لا يمكن الاستعانة فقط بالانظمة الغذائية لازالة الكرش ودهون البطن ، لان هناك اعشاب التي تعتبر من اهم الطرق التي تساعد على تفتيت دهون البطن.

الكرش هو واحد من أكثر الأشياء التي تزعج النساء في أجسادهن، حيث يؤثر على مظهرهن وغالباً ما يمنعهن من ارتداء الملابس التي يفضلنها، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى تقليل ثقة المرأة بنفسها.

تلعب الأعشاب دور مهم في التخلص من الدهون المتراكمة وبخاصة الكرش، لاحتوائها على مواد طبية، وتزيد من فعالية عملية الأيض، وتحد من الشعور الزائد بالجوع، وبالتالي تناول سعرات حرارية عالية تؤدي لـزيادة الوزن.

أسباب تكون الكرش

-سوء التغذية وعدم الالتزام بنظام غذائي صحي.

-عدم ممارسة الرياضة.

-نمط الحياة المعتمد على التكنولوجيا مما يقلل من الحاجة إلى الحركة.

-قلة النوم وزيادة تناول الطعام.

-تطور بعض سلوكيات الأكل غير الصحية.

أعشاب لـ تخسيس الكرش

عشبة الزنجبيل



يعد الزنجبيل من أفضل الأعشاب التي تعمل على تخليص الجسم من السموم الضارة، ويقلل من انتفاخات البطن، ويمكن تحضيره بوضع الزنجبيل قبل طحنه في كمية مناسبة من الماء، وتترك لتغلي لما يقرب من 10 دقائق ويتم تصفيتها وتشرب 3 مرات يومياً.

عشبة الشاي الأخضر



تحتوي على مضادات أكسدة لهذا تسرع من حرق الدهون بشكل كبير، ويساعد على حرق دهون الكبد، لأنه يعمل على تنشيط عملية الأيض، وينصح بتناول 3 أكواب خلال اليوم من الشاي الأخضر وتجنب وضع سكر معه.

عشبة بذر الكتان



تساعد بذور عشبة الكتان على تقليل الإصابة بأمراض القلب، وأن قشرتها تقي من الإصابة بمرض السرطان.

الهندباء



حيث تعتبر الهندباء من مدرات البول، ولها دور وأثر كبير في فقدان الدهون، وينصح الاشخاص المصابون بالحساسية تجنبها تماماً.

شاي النعناع



بجانب دور النعناع وفوائده الكثيرة في تقليل الانتفاخات، يعمل شاي النعناع على تسهيل عملية هضم الطعام، ويفضل تناوله بعد كل وجبة.

الشاي الأسود



يقوم الشاي الأسود بدور ملحوظ في فقدان الوزن، وبخاصة منطقة الخصر.

الكمون



للكمون دور كبير في تخليص الجسم من الدهون.

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