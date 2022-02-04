شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف علاجى يبطل أوميكرون عن طريق المناعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور فريق بحثي في الصين أجساما مضادة يقولون أنها يمكنها تحيد متحور كورونا أوميكرون الجديد.

وأكد التقريرالمنشور عبر جريدة "روسيا اليوم"، أن الأجسام المضادة تتكون من مكونات اثنين من الأجسام المضادة التي تنتجها خلايا المناعة البشرية، وهي نسخة مركبة أثبتت أنها تساعد في تحييد الإصابة بمتحور كورونا أوميكرون، وذلك وفقا لباحثين من جامعة فودان في شنجهاي بالصين.

ووصف الباحثون الصينين، أن هذا العلاج يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بمتغير أوميكرون، وأنه "خطوة إلى الأمام في السباق" ضد فيروس كورونا، وقام الباحثون بقيادة البروفيسور هوانغ جينغي، الذين يعملون في المركز الوطني للبحوث السريرية لأمراض الجهاز التنفسي في قوانغتشو، بتطوير 8 أجسام مضادة عن طريق تخليق الخلايا المناعية التي ينتجها الإنسان بشكل طبيعي.

وأوضح الباحثون، أن هذه الأجسام المضادة تتميز بثنائية الخصوصية وبأنها قادرة على تحييد متحورات فيروس كورونا ، وأيضا تساهم في علاج متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، وأيضا تساهم في تحيد قدرة الفيروس علي الإنتشار.

وأشار التقرير، أن هذه الورقة الطبية أطلق عليها أسم "مكافحة متحور أوميكرون بأجسام مضادة غير-أوميكرون المحايدة"، ويأمل العلماء الصينيون أن يساعد هذا العلاج في التخلص من المتحور الجديد، والمتغيرات الأخري.