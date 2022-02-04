شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الروسية: تحصل على ترخيص لاختبار دواء أنفى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل البحث حول اكتشاف أبرز وأهم العلاجات الخاصة بالفيروس التاجي كورونا، يسعي جميع دول العالم في البحث عن العلاج الجيد بالإضافة إلي العلاجات المختلفة، ومن ضمن هذه الدول روسيا حيث سمحت وزارة الصحة الروسية بإجراء اختبارات دواء "مير – 19" ضد " وباء كورونا بعد تسجيله رسمي.

وأوضح التقرير المنشور عبر جريدة " لايف"، أن الناطق باسم الصحة الروسية أكد أن وزارة الصحة الروسية ستُجرى الإختبارات في 11 مؤسسة طبية بمشاركة ما يزيد عن ألف متطوع لعلاج كورونا الجديد.

وقد منحت وزارة الصحة الروسية ترخيصا بإجراء مرحلة ثالثة من اختبارات دواء "مير – 19" ضد الفيروس التاجي كورونا، علي 1274 مريضا متطوعا من 11 مؤسسة طبية روسية يشاركون في الاختبارات.

وأوضحت وزارة الصحة الروسية، أن دواء مير 19 تم تسجيله في وزارة الصحة الروسية نهاية ديسمبر عام 2021، وسينتج الدواء على شكل رذاذ أنفي أو سائل للاستنشاق.