شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس خطير بهذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف فريق من العلماء بجامعة أكسفورد، أنهم رصدوا سلالة جديدة أكثر خطورة من فيروس نقص المناعة البشرية “HIV” في هولندا.

وأوضح الباحثون أنهم اكتشفوا الطفرة أثناء تحليل عينات دم لأوروبيين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وآخرين من جنوب القارة الأفريقية أوغندا.

وأضاف الفريق أنهم درسوا عينات مأخوذة من مئات الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وبعد ذلك حددوا عشرات الحالات الحاملة لهذه الطفرة، حسب “سبوتنيك”.

وأثبت العلماء أن الحمل الفيروسي لدى المصابين بالفيروس “VB” أعلى بمرات من المصابين بمتغيرات معروفة أساسا من الفيروس الأصلي.

وأكد الباحثون أنه بعد متابعة دقيقة لأشخاص كانوا أكثر عرضة للإصابة بالإيدز ونقل العدوى، وبعد علاج قوي مضاد للفيروسات عاد الجهاز المناعي إلى طبيعته.