تخلص من السموم… عشبة نادرة تعالج أمراض الكبد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

يعاني كثيرون من أمراض الكبد التي تأثر بشكل أو بآخر على حياة الإنسان وتضعه بين الحياة والموت.

اذ اكتشف البعض أن نبتة الأرقطيون تعد علاجا لمرضى الكبد.

وتحتوي نبتة الارقطيون على العديد من العناصر الفعالة مثل الإنولين والبولي استيلين وأشباه القلويدات المرة. بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن. كالبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين هـ، وغيرها من مضادات الأكسدة.

وقد أثبتت بعض الدراسات أن الأرقطيون لها القدرة على تخليص الكبد من السموم بالشكل الذي يعمل على تنشيطه، ويسمح له بالقيام بوظائفه بكفاءة، كما أجريت بعض التجارب التي أثبتت تأثير تلك النبتة المُقاوم للتليف الكبدي، مما يقي من الإصابة به، كما يعوق تطوره.

ومن فوائد عشبة الارقطيون الأخرى للجسم، مايلي:

1- تحتوي على الإنولين، وهو نوع من الألياف الغذائية المعروف بفاعليته في الحفاظ على توازن هرمون الإنسولين في الدم، كما يحافظ على سلامة الجهاز الهضمي ويعالج الكثير من مشاكله كالإمساك والإسهال وعسر العضم.

2- تخفض ضفط الدم بشكل ملحوظ، بفضل محتواها من البوتاسيوم الذي يعمل على حماية أوردة وشرايين الجسم من التوتر، كما يعمل على إدرار البول، مما يعيد توازن الأملاح والسوائل داخل الجسم.

3- تعزز مناعة الجسم بشكل ملحوظ؛ بفضل تركيبتها الغنية بمضادات الأكسدة، وبالتالي فإنها تساعد على مقاومة الإصابة بالأمراض المعدية.

4- تستخدم بشكل فعال في إعادة إنبات الشعر ومنع تساقطه، وذلك لاحتوائها على فيتامين هـ وفيتامين ج.