هل المشي ينحف الافخاذ؟

بيروت - نادين محمد -

الأفخاذ الممتلئة نتيجة تراكم الدهون فيها من المشاكل الأكثر شيوعاً بين النساء والرجال على حدٍّ سواء ومن مختلف الفئات العمرية، تسبب الكثير من الانزعاج لمن يعاني منها. ولأنه من المستحيل تنحيف منطقة من الجسم دون سواها عن طريق الحميات الغذائية، يشدد الأطباء وخبراء التغذية على ضرورة اللجوء إلى التمارين الرياضية التي تركز على المنطقة المراد تنحيفها. وفي هذا السياق، المشي يعتبر الرياضة الأمثل لتنحيف مختلف مناطق الجسم التي عادة ما تتراكم الدهون فيها، من بينها الأفخاذ.

في الوقت نفسه، رياضة المشي أو غيرها من الرياضات التي يمكن القيام بها لتنحيف الأفخاذ، يجب أن تترافق بنظام غذائي صحي ومتوازن يرتكز على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والخالية من الدهون.

كيف يساهم المشي في تنحيف الأفخاذ؟



رياضة المشي تساهم إلى حد كبير في تنحيف منطقة الأفخاذ والمنطقة السفلية من الجسم، خاصة إذا ما تمت المواظبة على القيام بها لمدة ½ ساعة يومياً، إذ يعمل المشي على تقوية عضلات الأرداف والأفخاذ، وبالتالي حرق الدهون المكدسة. ليس هذا فحسب، فالمشي ينشط الدورة الدموية ويعزز نشاط الحركة الاستقلابية أو ما يعرف بعملية الأيض أو التمثيل الغذائي، يشد الأفخاذ، الأوراك والأرداف.

المشي أيضاً فرصة جيدة لاستنشاق الهواء النقي وسط الطبيعة، تنحيف الأفخاذ وحرق الدهون في الوقت نفسه، لكن إن لم تسنح الظروف لذلك، يمكن الاستعاضة عن ذلك بالجهاز الكهربائي لمدة ½ يومياً، ولكن في كلتا الحالتين، يفضل البدء بمدة قصيرة ومن ثم زيادتها تدريجياً.

تمارين رياضية أخرى لتنحيف الأفخاذ



تمارين القرفصاء لتنحيف الأفخاذ



هي أيضاً من الرياضات التي تساعد في تنحيف وحرق دهون في مختلف أجزاء الجسم، خاصة دهون البطن، الأفخاذ والأرداف.

• يتم يخفض الركبتين بزاوية 90 درجة مع تمديد الذراعين للأمام.

• ثم يباشر في النزول للأسفل والصعود للأعلى.

• يكرر هذا التمرين لعدة مرات.

ركوب الدراجة لتنحيف الأفخاذ



ركوب الدراجة سواء الثابتة أو المتحركة مفيد جداً لتنحيف الأفخاذ، لذا ينصح بإدراجه ضمن التمارين الرياضية اليومية.

صعود الدرج لتنحيف الأفخاذ



استبدال المصعد الكهربائي بالصعود على الدرج يساعد على خسارة الوزن بشكل عام، وتحديداً منطقة الأفخاذ، كما يساعد على تحسين اللياقة البدنية للجسم.

النظام الغذائي



إلى ذلك، وكما سبق وذكرنا أن النظام الغذائي يلعب دوراً رئيساً في تنحيف منطقة الأفخاذ وغيرها من مناطق الجسم التي تعاني من الوزن الزائد، إذ ينصح بالالتزام بنسب محددة من السعرات الحرارية وتناول الأطعمة الصحية، كالخضراوات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون، كذلك السكريات، الحلوى.... ينصح أيضاً بتقسيم الوجبات إلى حصص صغيرة، تتخللها وجبات خفيفة صحية، إضافة إلى ضرورة مضغ الطعام بشكل جيد وشرب الكثير من الماء، بما يعادل 8 أكواب يومياً، لأن الماء يعمل على تنظيف الجسم من الدهون والسموم التي تعيق قيامه بالوظائف الحيوية.

إضافة إلى كل ما تقدم، الخلطات الطبيعية تساهم أيضاً في تنحيف الأفخاذ، خاصة تلك التي تطبق موضعياً وتحتوي على مكونات مفيدة لهذا الغرض.

خلطات طبيعية لتنحيف الأفخاذ



القهوة وزيت الزيتون لتنحيف الأفخاذ



المكونات

• ½ كوب من القهوة أو البن.

• ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

الطريقة

• يوضع زيت الزيتون على النار حتى يصبح دافئاً.

• يمزج مع القهوة، ثم يوزع الخليط على الأفخاذ.

• تدلك بحركات دائرية لطيفة، ثم تغطى بالـ Cling Film وتترك لمدة تتراوح بين ¼ إلى ½ ساعة.

• تغسل المنطقة بالماء الفاتر.

• تكرر هذه الخلطة 3 مرات في الأسبوع.

القهوة والعسل لتنحيف الأفخاذ



المكونات

• 4 ملاعق كبيرة من القهوة أو البن.

• ملعقة كبيرة من العسل.

• 3 ملاعق كبيرة من زيت الجريب فروت.

• 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة

• تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض للحصول على خليط متجانس القوام.

• يوزع على منطقة الأفخاذ ويترك لمدة تتراوح من ¼ إلى ½ ساعة.

• تغسل الأفخاذ بالماء الدافىء.

• تكرر الخلطة يومياً للحصول على نتائج سريعة.

اقرئي أيضاً: