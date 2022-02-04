شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الأنفلونزا الموسمية تصيب مليار شخص يتوفى منهم 650 ألفا سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية بمرور 70 عاما على تأسيس النظام العالمى لمراقبة الأنفلونزا والاستجابة لهاGISRS ، باعتبار أن الأنفلونزا هي مشكلة صحية عالمية خطيرة تؤثر على جميع البلدان كل عام، وهناك ما يقدر بمليار حالة من الأنفلونزا الموسمية تسبب من 3 إلى 5 ملايين حالة خطيرة بما فى ذلك ما يصل إلى 650 ألف حالة وفاة كل عام.



نظام مراقبة الانفلونزا

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الاحتفال بمرور 70 عامًا من النجاح بالنظام العالمي لمراقبة الأنفلونزا والاستجابة لها GISRS فى 3 فبراير من كل عام، والتى تأسس في عام 1952، كشبكة عالمية تأسست لحماية الناس من تهديد الأنفلونزا، ومراجعة قيمتها المضافة إلى تهديدات الفيروسات التنفسية الأخرى بما في ذلك كورونا، ويضع نصب عينيه على المستقبل.

وأضافت أن النظام العالمي لمراقبة الأنفلونزا والاستجابة لها هي شبكة عالمية مثبتة قدمت خط دفاع أول ضد الأنفلونزا لمدة 70 عامًا.

وقال تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية إن الأنفلونزا مشكلة صحية عالمية خطيرة تؤثر على جميع البلدان: كل عام، هناك ما يقدر بمليار حالة من الأنفلونزا الموسمية تسبب من 3 إلى 5 ملايين حالة خطيرة بما في ذلك ما يصل إلى 650 ألف حالة وفاة مرتبطة بالأنفلونزا على مستوى العالم، علاوة على ذلك، تظهر فيروسات الأنفلونزا الجديدة باستمرار، يمكن أن تسبب أوبئة تؤدي إلى اضطراب مجتمعي واسع النطاق وملايين الوفيات.

وأكد أن فيروسات الأنفلونزا تتطور باستمرار إلى متغيرات جديدة وتنتشر بسرعة، على غرار كورونا، أو الفيروس المسبب لكورونا، حيث يعمل النظام العالمى لمراقب الأنفلونزا GISRS كشبكة تضم أكثر من 150 مختبراً في 127 دولة أو منطقة أو منطقة تراقب باستمرار فيروسات وأمراض الإنفلونزا على مستوى العالم، يتم اختبار ملايين العينات ويتم تبادل مئات الآلاف من الفيروسات داخل النظام GISRS كل عام، حيث حقق نظام مراقبة الأنفلونزا GISRS بعض القفزات العملاقة..

نسرد فقط بعضًا منها:

عندما تم إنشاء نظام مراقبة الأنفلونزا GISRS في عام 1952، كان هناك 25 دولة فقط لديها بعض مراقبة الأنفلونزا فى مكانها الصحيح، وتمكنت من إبلاغ البيانات إلى منظمة الصحة العالمية، الآن، يساهم أكثر من 127 دولة ومنطقة وإقليم في نظام مراقب الأنفلونزا GISRS.

اعتبارًا من يناير 2022 انتشر نظام مراقبة الأنفلونزا GISRS ليشمل 148 مركزًا وطنيًا للإنفلونزا (NICs)، و7 مراكز متعاونة مع منظمة الصحة العالمية (CCs) ، و4 مختبرات تنظيمية أساسية، و 13 مختبرًا مرجعيًا H5، إنها مستمرة في الانتشار، وتشكل كل هذه المؤسسات عملية عالمية تفاعلية ومتكاملة.

بين عامي 2014 و2019 اختبر نظام مراقبة الأنفلونزا GISRS متوسط ​​3.4 مليون عينة كل عام، ارتفع هذا إلى 6.7 مليون اختبار سنويًا للإنفلونزا، و 44.2 مليون اختبار لفيروس كورونا في عامي 2020 و 2021.

ويشارك أعضاء نظام مراقبة الانفلونزا GISRS نحو 20000 عينة من فيروس الأنفلونزا كل عام إلى المراكز الجماعية لمنظمة الصحة العالمية، ويقومون بانتظام بتحديث حالة الأنفلونزا الأسبوعية بناءً على التقارير المختبرية ومراقبة الأمراض من خلال نظامي FluNet و FluID ، مما يسمح لمنظمة الصحة العالمية، بتوزيع تقييمات المخاطر في الوقت المناسب والتنبيهات على البلدان.

وبناءً على ترصد نظام مراقبة الانفلونزا ، أوصت منظمة الصحة العالمية بالفيروسات المناسبة لإدراجها في اللقاحات الموسمية السنوية منذ عام 1973، منذ عام 1998، وقدم نظام مراقب الأنفلونزا توصيات نصف سنوية لتركيبات لقاح الأنفلونزا الموسمية لنصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي.

ويعمل نظام مراقبة الانفلونزا على مدار العام، ما يمكّنه من العمل كمنبه عالمي لظهور فيروسات الأنفلونزا الجديدة وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى ذات الأهمية الصحية العامة.

وأظهر قدرته وإمكانياته في الكشف والاستجابة السريعة لأنفلونزا الطيور A H5N1 في عام 1997 وعودة ظهوره في عام 2003 ، وفيروس سارس في عام 2002 ، وجائحة الأنفلونزا A H1N1 في عام 2009 ، في شراكة مع المنظمات في قطاع الحيوان والوكالات الدولية الأخرى.

وعلى الرغم من أن نظام مراقبة الانفلونزا قد تم بناؤه للتعامل مع الإنفلونزا، إلا أنه يعمل أيضًا كمورد حاسم للدول التي تتعامل مع حالات الطوارئ غير المتعلقة بالإنفلونزا، فبالنسبة لوباء كورونا قدم نظام المراقبة مساهمات كبيرة منذ البداية، على سبيل المثال، نشر شريك نظام مراقبة الانفلونزا GISAID ، وهي شريك طويل الأمد لنظام مراقبة الانفلونزا، أول بيانات تسلسل فيروس كورونا بعد ساعات من توفرها، في العديد من البلدان، الأهم من ذلك أن نظام مراقبة الانفلونزا GISRS أجرى ترصدًا متكاملًا للأنفلونزا و كورونا لتوجيه استجابة الصحة العامة للفيروسين والأمراض المرتبطة بهما في نفس الوقت.

وتعد شبكة نظام مراقبة الانفلونزا GISRS اليوم بمثابة تكريم لعدة أجيال من العلماء في جميع أنحاء العالم الذين كرسوا أنفسهم لمراقبة الإنفلونزا والتأهب والاستجابة لها، كما أنه تكريم للعديد من الحكومات التي التزمت بتقديم دعمها السياسي والمالي والإداري للشبكة على مر السنين.

وتعمل منظمة الصحة العالمية على تطوير خارطة طريق لتوسيع نظام مراقبة لانفلونزا GISRS: وان تكون شبكة مُحسَّنة تأسست على البنية التحتية الحالية للإنفلونزا، لتحقيق أنظمة متكاملة للمراقبة والاستجابة للأنفلونزا ومجموعة من فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى التي قد تؤدي إلى حدوث جائحة أو سيكون هذا الاحتمال المثير هو القفزة الكبيرة التالية، ونحن نتطلع إلى المستقبل.