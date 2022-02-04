شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشياء تستخدمها تتطلب العناية المستمرة.. اغسل فرشاة الشعر بعد كل استعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فرشاة الأسنان والشعر وشفرة الحلاقة، أشياء تستخدمها يوميا تتطلب نظافة وعناية خاصة حتى لا تنقل العدوى والأمراض، وهو ما تناوله موقع " ذي صن"، كالتالى:

-فرشاة الأسنان:

من الطبيعي عدم مشاركة فرشاة الأسنان مع أحد، لأنها من الأشياء الشخصية جدا، وأيضا يجب عليك تغييرها كل ثلاثة أشهر لأنها بعد مرور هذه المدة تصبح أقل فاعلية وينتشر عليها البكتريا والفيروسات إذا كنت تشاركها مع شخص آخر.

- فرشاة الشعر:

عليك تنظيفها بعد كل استخدام عن طريق وضعها في الماء الساخن، لأنها تقوم ببنشر الأوساخ في شعرك إذا لم تعتن بنظافتها، لأن داخل الفرشاة تتراكم البكتيريا والشعر المتساقط، ومن خلال الاستمرار في استخدام هذه الفرشاة على الشعر دون غسلها بانتظام، فإنك تضيف هذا مرة أخرى إلى شعرك وفروة رأسك ما يخلق بيئة مواتية لقشرة الرأس، ويؤدي إلى نمو الفطريات.

-شفرة الحلاقة:

إذا ظهر عليها علامات الصدأ عليك تغيرها على الفور، لأن الاحتكاك بين الجلد وشفرة الحلاقة يمكن أن يسبب الطفح الجلدي، ويمكن أن تتسبب الشفرات القديمة في انسداد الجلد الميت، و قد تؤدي إلى حدوث جروح ونمو الشعر ومزيد من التهيج الجلدي.