شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى كورونا.. تعرف على أفضل النصائح الطبية لزيادة مستوى الأكسجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في بعض الأحيان يتعرض الأشخاص المصابون بكورونا لانخفاض في نسبة الأكسجين بالدم، وهذا الأمر يتسبب في لجوء الشخص للاحتياج لجلسات الأكسجين لارتفاع نسبته في الدم، وفي بعض الأحيان يحتاج الشخص لتنفس صناعي بسبب عدم قدرة الرئة علي إنتاج الأكسجين.

وخلال التقرير المنشور عبر موقع "webmed" سنتعرف على أفضل النصائح التي تساهم وتساعد بشكل ملحوظ في زيادة نسبة الأكسجين في الدم، خلال فترة الإصابة بكورونا، ومنها:

-الماء:

هل تعلم أن تناول الماء يساعد على ارتفاع نسبة الأكسجين في الدم، والسبب أن تركبيتها الكميائية غنية بالأكسجين، ولذا أكثر من تناولها.

-أكثر من تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة:

تناول المكسرات والفواكه والخضراوات تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تشبع الدم بالأكسجين، لأنها أطعمة غنية بمضادات الأكسدة المهمة خلال هذه المرحلة.

-الحديد:

أكثر من تناول اللحوم الحمراء، والعسل الأسود، والبنجر، والسبانخ، والأسماك، فهي جميعها أطعمة غنية بالحديد، هذا العنصر المفيد والمهم للجسم، وخاصة خلال الإصابة بكورونا، لأنها تساهم في تشبع الجسم بالأكسجين، وإنتاج الهيموجلوبين.