مواد غذائية صحّية تزيد دهون الجسم.. ما هي؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

إذا كنت تتّبع حمية غذائية صحّية بهدف خسارة الوزن والتحرّر من الدهون المتراكمة في جسمك ولكنك تعجز عن تحقيق هذا الهدف، فالسبب قد يرجع إلى استهلاكك مجموعة مأكولات قد تعتقد أنها قليلة السعرات الحرارية، ولكنها في الواقع غنيّة بمواد مسؤولة عن اكتسابك كيلوغرامات إضافية.

توجد مواد غذائية كثيرة في السوبر ماركت تُباع على أنها «صحّية»، ولكنها في الحقيقة ليست القرار الأمثل إذا كانت غايتك الأساسية التخلّص من وزنك الزائد.

تعرّف اليوم إلى أبرز هذه المواد التي قد تعوق عملية خسارة الوزن، وتؤدي بدلاً منها إلى اكتساب الكيلوغرامات، بحسب موقع «Timesofindia»:

اللبن المُنكّه

إنّ بيع اللبن المنكّه كـ»طعامٍ صحّي» هو على الأرجح أكبر خدعة تسويقية. إذ يُضاف إليه السكّر، والمنكّهات الصناعية، والمواد الحافظة. ومن أجل الحصول على لبن صحّي مُنكّه، يمكنك تحضيره في المنزل عن طريق مزج اللبن الرائب مع الفاكهة الطازجة المقطّعة كالفريز، والتوت، والمانغو.

لوح البروتين

تحتوي ألواح البروتين في المتوسط على نحو 300 كالوري، صحيح أنها قد توفر جرعة جيّدة من البروتين، ولكن عندما يتعلّق الأمر بخسارة الوزن، فإنّ هذه الألواح لا تشكّل خياراً مفيداً. فهي بدورها تحتوي على دهون، ومُحلّيات، ومواد أخرى تُحوّلها إلى أطعمة غير صحّية.

مشروبات الطاقة

يلجأ إليها غالباً الأشخاص الذين ينغمسون في التمارين الرياضية الشاقة. غير أنّ مشروبات الطاقة المعلّبة تكون عادةً مليئة بالسكّر والمواد الحافظة التي قد توازن كل السعرات الحرارية التي يتم حرقها قبل استهلاكها. بعد الرياضة، يُنصح باللجوء إلى الأطعمة التي تعزّز الطاقة طبيعياً مثل ماء جوز الهند، أو الموز، أو القهوة السوداء.

مخفوق البروتين

يميل إليه عادةً الأشخاص الذين يهدفون إلى بناء كتلة العضلات. تحتوي مخفوقات البروتين على نسبة عالية من السعرات الحرارية وتوفر ما يكفي من البروتين والسعرات الحرارية للجسم من أجل بناء العضلات بطريقة صحّية. ولكن بشكلٍ عام، يحتوي كوب من مخفوق البروتين على نحو 300 إلى 400 سعرة حرارية، وهو ما يُعادل تقريباً تناول وجبة كاملة.

البطاطا

إنّ البطاطا العادية والحلوة من الأطعمة المليئة بالنشا، ويمكن أن يشكّل الاستهلاك اليومي لها عقبة في رحلة إنقاص الوزن. وعلى رغم أنّها تُعتبر صحّية، إلّا أنّ محتواها من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية أمر لا يُنصح به أثناء اتّباع نظام غذائي لفقدان الوزن.

المكسّرات

مثل اللوز، والجوز، والكاجو، والفستق، والفول السوداني… لا شكّ في أنّ المكسّرات وجبة خفيفة صحّية، ولكن عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يجب أن تكون حذراً للغاية، واستهلاكها بكميات أقل إذا كنت تتّبع نظاماً غذائياً ينقص السعرات الحرارية. إذ إنها غنيّة بالكالوري والدهون، حتى ولو كانت هذه الأخيرة مفيدة للصحّة.

أغذية الحمية المعبأة

إذا كنت لا تملك الوقت لتحضير الطعام وتعتمد على أطعمة الحمية المعبأة بدلاً من المأكولات الطازجة، فإنك بذلك تزوّد جسمك بالدهون غير الصحّية، والمنكّهات الصناعية، والمواد الحافظة التي تضرّ أكثر مما تنفع.