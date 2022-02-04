هل يمكن شرب القهوة أثناء تناول الطعام؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 42 دقيقة

أعلنت خبيرة التغذية الروسية أنتونينا سافاليوك أنّ «شرب القهوة أثناء تناول الطعام مُمكن، خصوصاً إذا كان المشروب طبيعياً ولا يحتوي على مواد مُضافة».

وقالت إنّ «المواد البيولوجية النشِطة، ومضادات الأكسدة، والمواد العضوية من مجموعة الفلافونويد الموجودة في القهوة، ترتبط بسهولة بالبروتينات والكالسيوم. فإذا كان الشخص يشرب القهوة مع أطعمة دهنية وبروتين حيواني، عليه إضافة الحليب أو الكريما إلى القهوة، وبعكسه ستفقد جميع فوائدها. كما أنّ مادة التانين في القهوة تصبح صعبة الهضم عند تفاعلها مع البروتين».

وأوضحت سافاليوك أنّ «القهوة تجفف الجسم جداً وتؤكسد قليلاً التوازن الحامضي- القاعدي، ولها تأثير مُدرّ للبول، ما يخفّض نسبة المياه في الأوعية الدموية. لذلك فإنّ شرب كوب مياه بعد فنجان القهوة هو تقليد مفيد للجميع».

وأكّدت «وجود موانع طبية مثل احتمال الإصابة بهشاشة العظام، وارتفاع مستوى ضغط الدم، أو وجود مكورات بكتيرية في الجسم. لذلك إذا أوصى الطبيب بعدم شرب القهوة يجب الالتزام بذلك. كما لا يُنصح الأشخاص الذين يعانون التهاب المعدة، والقرحة بشرب القهوة. أمّا الآخرون فيمكنهم شرب القهوة حسب رغبتهم مع الحلوى أو التمر أو الفاكهة المجففة».