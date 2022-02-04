شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب عليك تغطية رأسك في الشتاء؟ اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي انخفاض درجة الحرارة دائمًا إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى الموسمية، مثل نزلات البرد والأنفلونزا والحمى، فهي بعض الأمراض الصحية الشائعة التي تزعج الناس في الشتاء، لهذا السبب يوصى بالعناية الإضافية خلال هذا الموسم وتعزيز المناعة، حيث إن تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة وارتداء طبقات من الملابس هي بعض الحيل التي تعمل بشكل جيد في الشتاء للحماية من نزلات البرد والأنفلونزا، وهناك شيء مهم آخر يجب القيام به هو تغطية رأسك، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا يجب عليك تغطية رأسك في الشتاء؟

سواء اخترت قبعة أو وشاحًا ، طالما أن رأسك مغطى عند خروجك من المنزل، فإن خطر إصابتك بالمرض يقل إلى النصف تقريبًا، حيث وفقًا للأطباء، فإن تغطية رأسك خلال فصل الشتاء تحافظ على الحرارة، مما يجعلك تشعر بالدفء والراحة، فعندما تتعرض فروة رأسك للطقس البارد، تفقد المزيد من حرارة الجسم وتصبح أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، فالحفاظ على دفء فروة رأسك لا يقل أهمية عن الحفاظ على دفء جسمك.

الأسباب الأخرى التي تجعل من المهم تغطية رأسك

يمكن أن تساعد تغطية رأسك في الشتاء أيضًا في الحفاظ على صحة شعرك خاليًا من التجعد، حيث يزيل الطقس البارد والقاسي كل الرطوبة من الشعر مما يجعله جافًا ومتطايرًا، وعند تمشيط الشعر بالفرشاة لفك تشابكه، قد يؤدي ذلك إلى تكسره وتقصف أطرافه، كما تتزايد مخاطر الإصابة بقشرة الرأس، لذلك فإن ارتداء القبعة يحبس رطوبة فروة رأسك، مما يجعلها تبدو صحية ويحافظ على الشعر خاليًا من التجعد، ويمنع فروة رأسك من الجفاف والحكة.

طرق أخرى للبقاء بصحة جيدة في الشتاء

في الشتاء تكون مناعتك منخفضة ويمكن أن تنتقل الأمراض المعدية بسهولة أكبر مقارنة بالفصول الأخرى، لذلك، من الضروري أن تعتني بنفسك لتحافظ على صحتك هذا الموسم، وفيما يلي.. بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بالأمراض فى الشتاء:

تناول الأطعمة الموسمية:

قم بتضمين الفواكه والخضراوات الصحية والموسمية في نظامك الغذائي، إنها مغذية ويمكن أن تساعدك على تعزيز المناعة.

التدليك:

يمكن أن يساعد التدليك قبل الاستحمام بالزيت الدافئ في الحفاظ على رطوبة بشرتك وكذلك الحفاظ على الحرارة، يعتبر التدليك بزيت بذور السمسم الأفضل في فصل الشتاء.

التمرين:

تساعد التمارين الرياضية على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على صحتك، حتى 30 دقيقة من التمارين المعتدلة يوميًا مفيدة للصحة.



اسباب تغطية الرأس