شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الهربس البسيط.. الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهربس البسيط هو عدوى فيروسية وهو معدي ويمكن أن يسبب تفشي القروح وأعراض أخرى، وهو عدوى منتشرة على نطاق واسع على مستوى العالم ، وينتشر بسرعة من خلال الاتصال المباشر مع شخص يحمل فيروس الهربس البسيط.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الهربس البسيط وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday وهى:

س: ما هى أعراض الهربس البسيط؟

من الشائع ألا يعاني الشخص المصاب بفيروس الهربس البسيط من أعراض ملحوظة، ومع ذلك ، حتى بدون ظهور أعراض ، لا يزال بإمكان الشخص نقل الفيروس إلى شخص آخر.

عندما يعاني الناس من أعراض ، فإنها عادة ما تشمل القروح. وهي عبارة عن بثور تظهر على سطح الجلد وقد تكون مثيرة للحكة أو غير مريحة.

يمكن أن تتطور القروح في أي مكان ، ولكنها تحدث عادةً حول الفم أو الأعضاء التناسلية أو الشرج ، اعتمادًا على نوع فيروس الهربس البسيط، تظهر معظم القروح في غضون العشرين يومًا الأولى بعد الإصابة بالعدوى ويمكن أن تستمر حوالي 7 إلى 10 أيام.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لفيروس الهربس البسيط ما يلي:

-وخز موضعي أو حكة أو حرق.

-اعراض تشبه اعراض الانفلونزا.

-مشاكل التبول.

-التهابات العين.

س:ما هى أنواع الهربس البسيط؟

1: فيروس الهربس البسيط 1

نوع فيروس الهربس البسيط 1 (HSV-1) هو الاكثر انتشارا، عادة ما يؤدي HSV-1 إلى الهربس الفموي ، مثل الغالبية العظمة من حالات HSV-1 تؤثر على الفم والمنطقة المحيطة به. ومع ذلك ، فمن الممكن أن يؤثر HSV-1 على مناطق أخرى من الجسم ، مثل الأعضاء التناسلية.

2:فيروس الهربس البسيط من النوع 2

ينتشر فيروس الهربس البسيط من النوع 2 (HSV-2) عن طريق الاتصال الجنسي وهو نوع من أنواع العدوى المنقولة جنسيًا (STI)

س: ما هى اسباب الهربس البسيط؟

يمكن أن يحدث انتقال فيروس HSV-1 من خلال مشاركة مرهم الشفاه.

كلا النوعين من فيروس الهربس البسيط يتطوران نتيجة الاتصال المباشر بالفيروس.

HSV-1 اكثر شيوعا و ينتشر عن طريق الاتصال الفموي بالفم ، والذي يمكن أن يكون مع القروح أو اللعاب أو المنطقة المحيطة بالفم، و قد يحدث انتقال العدوى أيضًا بسبب مشاركة مرطب الشفاه أو فرشاة الأسنان أو أي منتج آخر لامس فيروس الهربس البسيط.

انتقال HSV-2 يحدث أثناء الاتصال الجنسي. وهذا يشمل أي تلامس مع الجلد أو القروح أو اللعاب أو سوائل الجسم لشخص مصاب بفيروس HSV-2.

س: ما هو علاج الهربس البسيط؟

تتوفر العلاجات للمساعدة في السيطرة على الأعراض وتقليل تكرار تفشي المرض. يمكن لبعض الأدوية أيضًا أن تقلل من خطر نقل فيروس الهربس البسيط ، ومنها الكريمات أو المراهم المضادة للفيروسات وتساعد هذه العلاجات في تخفيف الحكة والوخز وعدم الراحة.