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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الهربس البسيط.. الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الهربس البسيط هو عدوى فيروسية وهو معدي ويمكن أن يسبب تفشي القروح وأعراض أخرى، وهو عدوى منتشرة على نطاق واسع على مستوى العالم ، وينتشر بسرعة من خلال الاتصال المباشر مع شخص يحمل فيروس الهربس البسيط.
وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الهربس البسيط وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday وهى:س: ما هى أعراض الهربس البسيط؟
من الشائع ألا يعاني الشخص المصاب بفيروس الهربس البسيط من أعراض ملحوظة، ومع ذلك ، حتى بدون ظهور أعراض ، لا يزال بإمكان الشخص نقل الفيروس إلى شخص آخر.
عندما يعاني الناس من أعراض ، فإنها عادة ما تشمل القروح. وهي عبارة عن بثور تظهر على سطح الجلد وقد تكون مثيرة للحكة أو غير مريحة.
يمكن أن تتطور القروح في أي مكان ، ولكنها تحدث عادةً حول الفم أو الأعضاء التناسلية أو الشرج ، اعتمادًا على نوع فيروس الهربس البسيط، تظهر معظم القروح في غضون العشرين يومًا الأولى بعد الإصابة بالعدوى ويمكن أن تستمر حوالي 7 إلى 10 أيام.
يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لفيروس الهربس البسيط ما يلي:
-وخز موضعي أو حكة أو حرق.
-اعراض تشبه اعراض الانفلونزا.
-مشاكل التبول.
-التهابات العين.س:ما هى أنواع الهربس البسيط؟
1: فيروس الهربس البسيط 1
نوع فيروس الهربس البسيط 1 (HSV-1) هو الاكثر انتشارا، عادة ما يؤدي HSV-1 إلى الهربس الفموي ، مثل الغالبية العظمة من حالات HSV-1 تؤثر على الفم والمنطقة المحيطة به. ومع ذلك ، فمن الممكن أن يؤثر HSV-1 على مناطق أخرى من الجسم ، مثل الأعضاء التناسلية.
2:فيروس الهربس البسيط من النوع 2
ينتشر فيروس الهربس البسيط من النوع 2 (HSV-2) عن طريق الاتصال الجنسي وهو نوع من أنواع العدوى المنقولة جنسيًا (STI)
س: ما هى اسباب الهربس البسيط؟
يمكن أن يحدث انتقال فيروس HSV-1 من خلال مشاركة مرهم الشفاه.
كلا النوعين من فيروس الهربس البسيط يتطوران نتيجة الاتصال المباشر بالفيروس.
HSV-1 اكثر شيوعا و ينتشر عن طريق الاتصال الفموي بالفم ، والذي يمكن أن يكون مع القروح أو اللعاب أو المنطقة المحيطة بالفم، و قد يحدث انتقال العدوى أيضًا بسبب مشاركة مرطب الشفاه أو فرشاة الأسنان أو أي منتج آخر لامس فيروس الهربس البسيط.
انتقال HSV-2 يحدث أثناء الاتصال الجنسي. وهذا يشمل أي تلامس مع الجلد أو القروح أو اللعاب أو سوائل الجسم لشخص مصاب بفيروس HSV-2.
س: ما هو علاج الهربس البسيط؟
تتوفر العلاجات للمساعدة في السيطرة على الأعراض وتقليل تكرار تفشي المرض. يمكن لبعض الأدوية أيضًا أن تقلل من خطر نقل فيروس الهربس البسيط ، ومنها الكريمات أو المراهم المضادة للفيروسات وتساعد هذه العلاجات في تخفيف الحكة والوخز وعدم الراحة.